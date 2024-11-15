https://crimea.ria.ru/20241115/otstavka-syrskogo-ochen-veroyatna-i-ne-svyazana-s-ukrainoy--mnenie-1141887708.html
Отставка Сырского очень вероятна и не связана с Украиной – мнение
Отставка Сырского очень вероятна и не связана с Украиной – мнение - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Отставка Сырского очень вероятна и не связана с Украиной – мнение
Вероятность отставки главкома ВСУ Александра Сырского очень велика по одной причине, и она не связана с Украиной. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T16:07
2024-11-15T16:07
2024-11-15T16:07
радио "спутник в крыму"
всу (вооруженные силы украины)
александр сырский
мнения
юрий светов
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136914113_0:57:1079:664_1920x0_80_0_0_e62ee19ee1dfd59662675feb941ef273.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вероятность отставки главкома ВСУ Александра Сырского очень велика по одной причине, и она не связана с Украиной. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.О том, что главком ВСУ может быть уволен, накануне заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, отставной генерал Сергей Кривонос. По его мнению, на это указывает критика Александра Сырского со стороны депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, которую власти используют для проверки настроений в обществе. Еще летом бывший глава МВД и генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Зеленский отправит в отставку главкома за провал операции в Курской области. По мнению Светова, отставка Сырского вероятнее всего состоится. Но это никак не будет связно ни с действиями ВСУ, ни с Украиной в принципе.Он считает, что о замене Сырского Киев по-настоящему задумался после выборов в Америке. Победивший Дональд Трамп теперь ведет за собой новых людей во власть, в том числе в министерство обороны, отметил эксперт.Но и эта замена произойдет не без согласования с США, добавил он."Так всегда происходит. Возьмите Умерова (Рустем, министр обороны Украины – ред.) – это человек, который вообще никакого отношения к армии не имел. Его возили в Америку, он сопровождал Зеленскую (Елену Зеленскую, супругу Владимира Зеленского - ред.), американцы на него смотрели, взвешивали, после этого дали добро, и его назначили. Здесь будет то же самое", – считает эксперт.При этом новый человек на должности главкома ситуацию в зоне проведения Россией специальной военной операции никак не изменит, полагает он."Изменение может произойти только в том случае, если США решат: "Все, хватит". Снизят поддержку, допустим, оставят за собой спутниковые системы наведения и разведку, а оружие и деньги больше не дадут. То есть для этого должно быть принято стратегическое решение", – заключил Светов.Дональд Трамп выдвинул на пост министра обороны США ветерана Национальной гвардии, участника операций в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе Пита Хегсета. Ему 44 года, с 2014-го он работает на телеканале Fox News.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальная ситуация: что обещают новые назначения Трампа Новый кандидат в генпрокуроры США считает Крым российским Угодить новому хозяину - зачем Зеленский придумал "план стойкости"
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136914113_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_db73470ff2ac315825e7d4b1689f4cd9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), александр сырский, мнения, юрий светов, украина, новости
Отставка Сырского очень вероятна и не связана с Украиной – мнение
Вероятность отставки главкома ВСУ Сырского очень велика – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым.
Вероятность отставки главкома ВСУ Александра Сырского очень велика по одной причине, и она не связана с Украиной. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал журналист и политолог Юрий Светов.
О том, что главком ВСУ может быть уволен, накануне заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, отставной генерал Сергей Кривонос. По его мнению, на это указывает критика Александра Сырского со стороны депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, которую власти используют для проверки настроений в обществе. Еще летом бывший глава МВД и генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял
, что Зеленский отправит в отставку главкома за провал операции в Курской области.
По мнению Светова, отставка Сырского вероятнее всего состоится. Но это никак не будет связно ни с действиями ВСУ, ни с Украиной в принципе.
"Не исключаю, что Сырского заменят… Думаю, да. Но это связано не с самой Украиной, а с тем, что происходит в США", – сказал Светов.
Он считает, что о замене Сырского Киев по-настоящему задумался после выборов в Америке. Победивший Дональд Трамп теперь ведет за собой новых людей во власть, в том числе в министерство обороны, отметил эксперт.
"Сырский наладил отношения с Ллойдом Остином, нынешним министром обороны США. Он ему рапортует, согласовывает действия. Но сейчас придет другой, с иными представлениями. Его направляют "чистить" Пентагон, и прежде всего это вопросы аудита тех денег, которые расходуются на Украину. Поэтому украинцам тоже надо кого-то другого, без того груза, который висит на Сырском", – прокомментировал Светов.
Но и эта замена произойдет не без согласования с США, добавил он.
"Так всегда происходит. Возьмите Умерова (Рустем, министр обороны Украины – ред.) – это человек, который вообще никакого отношения к армии не имел. Его возили в Америку, он сопровождал Зеленскую (Елену Зеленскую, супругу Владимира Зеленского - ред.), американцы на него смотрели, взвешивали, после этого дали добро, и его назначили. Здесь будет то же самое", – считает эксперт.
При этом новый человек на должности главкома ситуацию в зоне проведения Россией специальной военной операции никак не изменит, полагает он.
"Изменение может произойти только в том случае, если США решат: "Все, хватит". Снизят поддержку, допустим, оставят за собой спутниковые системы наведения и разведку, а оружие и деньги больше не дадут. То есть для этого должно быть принято стратегическое решение", – заключил Светов.
Дональд Трамп выдвинул на пост министра обороны США ветерана Национальной гвардии, участника операций в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе Пита Хегсета. Ему 44 года, с 2014-го он работает на телеканале Fox News.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: