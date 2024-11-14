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Новый кандидат в генпрокуроры США считает Крым российским - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Новый кандидат в генпрокуроры США считает Крым российским
Новый кандидат в генпрокуроры США считает Крым российским - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Новый кандидат в генпрокуроры США считает Крым российским
Предложенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на пост генпрокурора США конгрессмен Мэтт Гетц заявлял о невозможности отделить Крым от... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T07:40
2024-11-14T07:52
сша
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дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Предложенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на пост генпрокурора США конгрессмен Мэтт Гетц заявлял о невозможности отделить Крым от России. Об этом он говорил на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США в апреле."Если такая цель есть, то она недостижима", - констатировал конгрессмен в ходе обсуждения темы "стратегического поражения России" с участием чиновников Пентагона.Как пишет РИА Новости, Гетц много раз выступал против "вечного финансирования Украины" и предупреждал оппонентов об угрозе третьей мировой войны из-за позиции демократов по применению американского оружия в украинском конфликте. В 2022 году, когда Владимир Зеленский выступал в конгрессе, Гетц отказался встать и аплодировать, напоминает издание.Полномочия минюста, который может возглавить Гетц, в частности, включают привлечение к уголовной ответственности нарушителей санкционного режима. Чиновники ведомства будут представлять "народ США" в делах против обвиненных россиян.На прошлой неделе старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что все попытки Украины "вернуть" Крым, прикрываясь миром, при администрации нового президента США поддержки не найдут, потому что полуостров для Украины потерян. До этого бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер заявил, что Зеленскому в любом случае нужно отказаться от Крыма, а США пора прийти к соглашению с Россией и завершить конфликт на Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФЛукашенко высказался о принадлежности КрымаАктер Ливанов рассказал украинским пограничникам, чей Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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60
сша, крым, россия, в мире, политика, новости, дональд трамп
Новый кандидат в генпрокуроры США считает Крым российским

Предложенный Трампом на пост генпрокурора США Мэтт Гетц называл Крым российским

07:40 14.11.2024 (обновлено: 07:52 14.11.2024)
 
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Фрагмент памятника затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Предложенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом на пост генпрокурора США конгрессмен Мэтт Гетц заявлял о невозможности отделить Крым от России. Об этом он говорил на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США в апреле.
"Если такая цель есть, то она недостижима", - констатировал конгрессмен в ходе обсуждения темы "стратегического поражения России" с участием чиновников Пентагона.
Как пишет РИА Новости, Гетц много раз выступал против "вечного финансирования Украины" и предупреждал оппонентов об угрозе третьей мировой войны из-за позиции демократов по применению американского оружия в украинском конфликте. В 2022 году, когда Владимир Зеленский выступал в конгрессе, Гетц отказался встать и аплодировать, напоминает издание.
Полномочия минюста, который может возглавить Гетц, в частности, включают привлечение к уголовной ответственности нарушителей санкционного режима. Чиновники ведомства будут представлять "народ США" в делах против обвиненных россиян.
На прошлой неделе старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что все попытки Украины "вернуть" Крым, прикрываясь миром, при администрации нового президента США поддержки не найдут, потому что полуостров для Украины потерян.
До этого бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер заявил, что Зеленскому в любом случае нужно отказаться от Крыма, а США пора прийти к соглашению с Россией и завершить конфликт на Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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