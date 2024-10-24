https://crimea.ria.ru/20241024/lukashenko-vyskazalsya-o-prinadlezhnosti-kryma-1141322063.html
Лукашенко высказался о принадлежности Крыма
Лукашенко высказался о принадлежности Крыма - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Лукашенко высказался о принадлежности Крыма
Крым является российским регионом, несмотря на непризнание международным сообществом, и Белоруссия продолжает сотрудничество с полуостровом и новыми регионами... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T18:21
2024-10-24T18:21
2024-10-24T18:21
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Крым является российским регионом, несмотря на непризнание международным сообществом, и Белоруссия продолжает сотрудничество с полуостровом и новыми регионами России. Об этом заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко.Он добавил, что де-юре принадлежность полуострова урегулирована в одностороннем порядке, и хотя международное сообщество не признает Крым российским, Россию это не волнует. Также белорусский лидер подчеркнул, что страна сотрудничает с Крымом и новыми регионами России, несмотря на угрозы санкций."Мы и так под санкциями уже. Дальше некуда попадать. Ну а то что надо Донбассу и Крыму, если у нас это есть, мы это продаем - они за это платят. Почему нам не сотрудничать с ними? И потом, я думаю, Украине не совсем правильно диктовать нам условия с кем нам сотрудничать. Украина первая, раньше Евросоюза и Америки, ввела против нас санкции - какие к нам могут быть требования?", - сказал президент Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко и ранее заявлял, что де-факто признал статус Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, и, если нужно, закрепит это указом президента.Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе.18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шаг к признанию: Лукашенко сделал громкое заявление по КрымуПрезидент Болгарии ответил на вопрос "чей Крым"Актер Ливанов рассказал украинским пограничникам, чей Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, политика, крым, новости крыма, мнения
Лукашенко высказался о принадлежности Крыма
Лукашенко: Крым де-факто - российский регион
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Крым является российским регионом, несмотря на непризнание международным сообществом, и Белоруссия продолжает сотрудничество с полуостровом и новыми регионами России. Об этом заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко.
"Я свою позицию обозначил в самом начале крымских событий: де-факто Крым российский", - заявил Лукашенко в интервью "Известиям".
Он добавил, что де-юре принадлежность полуострова урегулирована в одностороннем порядке, и хотя международное сообщество не признает Крым российским, Россию это не волнует. Также белорусский лидер подчеркнул, что страна сотрудничает с Крымом и новыми регионами России, несмотря на угрозы санкций.
"Мы и так под санкциями уже. Дальше некуда попадать. Ну а то что надо Донбассу и Крыму, если у нас это есть, мы это продаем - они за это платят. Почему нам не сотрудничать с ними? И потом, я думаю, Украине не совсем правильно диктовать нам условия с кем нам сотрудничать. Украина первая, раньше Евросоюза и Америки, ввела против нас санкции - какие к нам могут быть требования?", - сказал президент Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и ранее заявлял, что де-факто признал статус Крыма,
Луганской и Донецкой народных республик, и, если нужно, закрепит это указом президента.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе.
18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.
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