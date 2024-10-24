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Путин назвал колоссальные потери ВСУ на курском направлении - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Путин назвал колоссальные потери ВСУ на курском направлении
Путин назвал колоссальные потери ВСУ на курском направлении - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Путин назвал колоссальные потери ВСУ на курском направлении
Потери Украины на курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T19:18
2024-10-24T19:20
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
владимир путин посетил мариуполь
брикс
саммит брикс в казани
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Потери Украины на курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Также российский лидер рассказал, что часть украинских подразделений в Курской области блокированы, окружены около двух тысяч человек."Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на курском направлении, часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек", - сказал Путин.По его словам, сейчас российская армия приступила к ликвидации украинской группировки.Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял 26 222 военнослужащих и 176 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241024/zavershenie-konflikta-na-ukraine---zayavlenie-putina-1141323301.html
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, владимир путин посетил мариуполь, брикс, саммит брикс в казани, новости сво
Путин назвал колоссальные потери ВСУ на курском направлении

Украина за последний месяц потеряла на курском направлении 26 тысяч человек - Путин

19:18 24.10.2024 (обновлено: 19:20 24.10.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Потери Украины на курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
"За последний месяц с небольшим на курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные", - сказал Путин.
Также российский лидер рассказал, что часть украинских подразделений в Курской области блокированы, окружены около двух тысяч человек.
"Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на курском направлении, часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек", - сказал Путин.
По его словам, сейчас российская армия приступила к ликвидации украинской группировки.
Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял 26 222 военнослужащих и 176 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
XVI саммит БРИКС. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
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