https://crimea.ria.ru/20241024/v-kurskoy-oblasti-okruzhena-krupnaya-gruppirovka-vsu---putin--1141322752.html
В Курской области окружена крупная группировка ВСУ - Путин
В Курской области окружена крупная группировка ВСУ - Путин - РИА Новости Крым, 24.10.2024
В Курской области окружена крупная группировка ВСУ - Путин
Часть украинских подразделений в Курской области блокированы, окружены около двух тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T18:46
2024-10-24T18:46
2024-10-24T18:55
владимир путин (политик)
казань
брикс
саммит брикс в казани
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ситуация в курской области после нападения всу
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Часть украинских подразделений в Курской области блокированы, окружены около двух тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.По его словам, сейчас российская армия приступила к ликвидации украинской группировки.Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял 26 222 военнослужащих и 176 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), казань, брикс, саммит брикс в казани, всу (вооруженные силы украины), ситуация в курской области после нападения всу, курская область
В Курской области окружена крупная группировка ВСУ - Путин
Путин рассказал об окружении подразделений ВСУ в Курской области
18:46 24.10.2024 (обновлено: 18:55 24.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Часть украинских подразделений в Курской области блокированы, окружены около двух тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
"Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на курском направлении, часть подразделений украинской армии, вторгшейся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек", - сказал Путин.
По его словам, сейчас российская армия приступила к ликвидации украинской группировки.
Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял 26 222 военнослужащих и 176 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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