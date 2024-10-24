https://crimea.ria.ru/20241024/v-kurskoy-oblasti-okruzhena-krupnaya-gruppirovka-vsu---putin--1141322752.html

В Курской области окружена крупная группировка ВСУ - Путин

В Курской области окружена крупная группировка ВСУ - Путин - РИА Новости Крым, 24.10.2024

В Курской области окружена крупная группировка ВСУ - Путин

Часть украинских подразделений в Курской области блокированы, окружены около двух тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T18:46

2024-10-24T18:46

2024-10-24T18:55

владимир путин (политик)

казань

брикс

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всу (вооруженные силы украины)

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курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Часть украинских подразделений в Курской области блокированы, окружены около двух тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.По его словам, сейчас российская армия приступила к ликвидации украинской группировки.Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке противник потерял 26 222 военнослужащих и 176 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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