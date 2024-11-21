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Вагон сошел с рельс при столкновении электрички с асфальтоукладчиком
Вагон сошел с рельс при столкновении электрички с асфальтоукладчиком - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Вагон сошел с рельс при столкновении электрички с асфальтоукладчиком
Один человек травмирован при столкновении поезда с асфальтоукладчиком на железнодорожном переезде в Московской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T08:27
2024-11-21T08:27
2024-11-21T08:31
подмосковье
московская область
происшествия
железная дорога
поезд
электричка
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Один человек травмирован при столкновении поезда с асфальтоукладчиком на железнодорожном переезде в Московской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.Уточняется, что авария произошла в четверг около половины пятого утра на железнодорожном переезде, что на улице Первомайской в городском округе Щелково.По предварительной информации, машинист, управляя поездом, двигаясь по маршруту Монино – Москва, на железнодорожном переезде столкнулся с асфальтоукладчиком, который производил работы по укладке асфальта на переезде, рассказали в МВД.Движение на ветке Ярославского направления полностью перекрыто. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.Ранее во Владимирской области шесть пустых и один груженый вагон грузового поезда сошли с рельсов, сообщали в Приволжской транспортной прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поезда столкнулись – вагоны с пассажирами упали в воду в ЕгиптеДва грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавшийВ Самарской области сошел с рельсов поезд
подмосковье
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подмосковье, московская область, происшествия, железная дорога, поезд, электричка, дтп
Вагон сошел с рельс при столкновении электрички с асфальтоукладчиком
При столкновении электрички с асфальтоукладчиком в Подмосковье вагон сошел с рельс
08:27 21.11.2024 (обновлено: 08:31 21.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Один человек травмирован при столкновении поезда с асфальтоукладчиком на железнодорожном переезде в Московской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что авария произошла в четверг около половины пятого утра на железнодорожном переезде, что на улице Первомайской в городском округе Щелково.
По предварительной информации, машинист, управляя поездом, двигаясь по маршруту Монино – Москва, на железнодорожном переезде столкнулся с асфальтоукладчиком, который производил работы по укладке асфальта на переезде, рассказали в МВД.
"Из-за столкновения сошел с рельс первый вагон электрички, пострадал водитель строительной техники, он госпитализирован", – сообщили в ведомстве.
Движение на ветке Ярославского направления полностью перекрыто. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.
Ранее во Владимирской области шесть пустых и один груженый вагон грузового поезда сошли с рельсов, сообщали
в Приволжской транспортной прокуратуре.
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