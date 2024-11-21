https://crimea.ria.ru/20241121/vagon-soshel-s-rels-pri-stolknovenii-elektrichki-s-asfaltoukladchikom-1142019469.html

Вагон сошел с рельс при столкновении электрички с асфальтоукладчиком

Вагон сошел с рельс при столкновении электрички с асфальтоукладчиком - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Вагон сошел с рельс при столкновении электрички с асфальтоукладчиком

Один человек травмирован при столкновении поезда с асфальтоукладчиком на железнодорожном переезде в Московской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T08:27

2024-11-21T08:27

2024-11-21T08:31

подмосковье

московская область

происшествия

железная дорога

поезд

электричка

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Один человек травмирован при столкновении поезда с асфальтоукладчиком на железнодорожном переезде в Московской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.Уточняется, что авария произошла в четверг около половины пятого утра на железнодорожном переезде, что на улице Первомайской в городском округе Щелково.По предварительной информации, машинист, управляя поездом, двигаясь по маршруту Монино – Москва, на железнодорожном переезде столкнулся с асфальтоукладчиком, который производил работы по укладке асфальта на переезде, рассказали в МВД.Движение на ветке Ярославского направления полностью перекрыто. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.Ранее во Владимирской области шесть пустых и один груженый вагон грузового поезда сошли с рельсов, сообщали в Приволжской транспортной прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поезда столкнулись – вагоны с пассажирами упали в воду в ЕгиптеДва грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавшийВ Самарской области сошел с рельсов поезд

подмосковье

московская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, московская область, происшествия, железная дорога, поезд, электричка, дтп