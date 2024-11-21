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США допускают обмен ядерными ударами на "приемлемых" для себя условиях

США допускают обмен ядерными ударами на "приемлемых" для себя условиях - РИА Новости Крым, 21.11.2024

США допускают обмен ядерными ударами на "приемлемых" для себя условиях

США допускают обмен ядерными ударами при сохранении части своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. Об этом, комментируя возможное... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T06:37

2024-11-21T06:37

2024-11-21T06:37

сша

пентагон

ядерное оружие

ядерное сдерживание

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. США допускают обмен ядерными ударами при сохранении части своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. Об этом, комментируя возможное применения ядерного оружия, заявил представитель Стратегического командования американского министерства обороны Томас Бьюкенен, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS, его деятельность признана нежелательной на территории России), пишет РИА Новости.И подчеркнул, что США не хотели бы оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами.По словам Бьюкенена, приемлемыми условиями он считает те, при которых США "продолжат лидировать в мире", то есть сохранят резерв стратегических вооружений.Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Подробнее здесь >>По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, расширение перечня оснований применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ВС РФ на поле боя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нарышкин назвал выход из "тупика ядерной войны"На что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииКогда Россия может применить ядерное оружие – ответ Кремля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, пентагон, ядерное оружие, ядерное сдерживание, новости