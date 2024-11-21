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США допускают обмен ядерными ударами на "приемлемых" для себя условиях - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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США допускают обмен ядерными ударами на "приемлемых" для себя условиях
США допускают обмен ядерными ударами на "приемлемых" для себя условиях - РИА Новости Крым, 21.11.2024
США допускают обмен ядерными ударами на "приемлемых" для себя условиях
США допускают обмен ядерными ударами при сохранении части своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. Об этом, комментируя возможное... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T06:37
2024-11-21T06:37
сша
пентагон
ядерное оружие
ядерное сдерживание
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. США допускают обмен ядерными ударами при сохранении части своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. Об этом, комментируя возможное применения ядерного оружия, заявил представитель Стратегического командования американского министерства обороны Томас Бьюкенен, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS, его деятельность признана нежелательной на территории России), пишет РИА Новости.И подчеркнул, что США не хотели бы оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами.По словам Бьюкенена, приемлемыми условиями он считает те, при которых США "продолжат лидировать в мире", то есть сохранят резерв стратегических вооружений.Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Подробнее здесь &gt;&gt;По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, расширение перечня оснований применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ВС РФ на поле боя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нарышкин назвал выход из "тупика ядерной войны"На что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииКогда Россия может применить ядерное оружие – ответ Кремля
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РИА Новости Крым
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96
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сша, пентагон, ядерное оружие, ядерное сдерживание, новости
США допускают обмен ядерными ударами на "приемлемых" для себя условиях

В Пентагоне заявили о готовности к обмену ядерными ударами при сохранении части арсенала

06:37 21.11.2024
 
© РИА НовостиПуск ракет и вылет авиации: учения по управлению ядерными силами
Пуск ракет и вылет авиации: учения по управлению ядерными силами - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. США допускают обмен ядерными ударами при сохранении части своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. Об этом, комментируя возможное применения ядерного оружия, заявил представитель Стратегического командования американского министерства обороны Томас Бьюкенен, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS, его деятельность признана нежелательной на территории России), пишет РИА Новости.

"Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы конечно не хотели бы проводить обмен (ударами – ред.), не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США", – сказал Бьюкенен.

И подчеркнул, что США не хотели бы оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами.
По словам Бьюкенена, приемлемыми условиями он считает те, при которых США "продолжат лидировать в мире", то есть сохранят резерв стратегических вооружений.
"Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать", – подытожил представитель Стратегического командования.
Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Подробнее здесь >>
По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, расширение перечня оснований применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ВС РФ на поле боя.
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СШАПентагонЯдерное оружиеЯдерное сдерживаниеНовости
 
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