https://crimea.ria.ru/20241120/glava-sudzhanskogo-rayona-kurskoy-oblasti-ushel-v-otstavku-1142014222.html

Глава Суджанского района Курской области ушел в отставку

Глава Суджанского района Курской области ушел в отставку - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Глава Суджанского района Курской области ушел в отставку

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил, что покидает свой пост "после разговора с губернатором". Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T22:19

2024-11-20T22:19

2024-11-20T22:21

курская область

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ситуация в курской области после нападения всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил, что покидает свой пост "после разговора с губернатором". Об этом он написал в своем Telegram-канале.Он добавил, что останется в регионе и готов оказывать помощь жителям приграничья. Вопрос отставки Богачева был поднят в начале прошлой недели на встрече руководства Курской области с жителями приграничного Суджанского района. После встречи губернатор Алексей Смирнов заявил журналистам, что чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены, пишет РИА Новости.6 августа подразделения ВСУ прорвались через российскую границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял в Курской области провокацию, целью которой является попытка остановить наступление российских войск в Донбассе. Однако этой цели курская провокация не достигла, заверил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской областиАктуальные данные Минобороны о боях в Курской областиИз Курской области эвакуированы больше 112 тысяч человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, политика, кадровые перестановки, россия, ситуация в курской области после нападения всу, новости