https://crimea.ria.ru/20250412/deti-i-molodezh-stali-glavnym-prioritetom-rossii--kirienko-1145625316.html
Дети и молодежь стали главным приоритетом России – Кириенко
Дети и молодежь стали главным приоритетом России – Кириенко - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Дети и молодежь стали главным приоритетом России – Кириенко
Дети и молодежь в России стали главным государственным приоритетом. Это решение закреплено в национальном проекте "Молодежь и дети", созданном по поручению... РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T19:44
2025-04-12T19:44
2025-04-12T19:37
россия
сергей кириенко
нацпроекты в россии
национальный проект "молодежь и дети"
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Дети и молодежь в России стали главным государственным приоритетом. Это решение закреплено в национальном проекте "Молодежь и дети", созданном по поручению президента России Владимира Путина. Об этом на открытии форумного сезона Росмолодежи заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Он также подчеркнул, что российская молодежь стала соавтором нового нацпроекта."Базовый принцип, который задал наш президент при создании российского движения детей и молодежи при всей государственной работе с молодежью, наверное, можно сформулировать так - "ничего для детей и молодежи без участия самих детей и молодежи". Спасибо вам огромное за ваше активное участие. Вы соавторы, а очень часто и авторы идей, предложений, которые теперь воплотились в государственные программы и проекты", - отметил Кириенко.В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что сегодня для молодого поколения россиян открыты множество путей и возможностей. В начале марта начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров Крыма Дарья Попова сообщила, что объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в республике в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. По нацпроекту "Молодежь и дети" планируется создание молодежного пространства "Чехов" в Симферополе. В частности, там должны появиться выставочный зал, трансформирующийся зал для массовых мероприятий, модельная библиотека. Также будут капитально отремонтированы 11 образовательных организаций, закуплены средства обучения для уроков труда и ОБЖ, проведены образовательные заезды в кластере "Таврида".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получил почти три млрд на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"В Севастополе отремонтируют пять школ по президентской программеФедеральный бюджет-2025: сократят ли расходы на Крым
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россия, сергей кириенко, нацпроекты в россии, национальный проект "молодежь и дети", общество, новости
Дети и молодежь стали главным приоритетом России – Кириенко
Нацпроект "Молодежь и дети" определил молодое поколение главным приоритетом - Кириенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Дети и молодежь в России стали главным государственным приоритетом. Это решение закреплено в национальном проекте "Молодежь и дети", созданном по поручению президента России Владимира Путина. Об этом на открытии форумного сезона Росмолодежи заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"В течение сегодняшнего дня в Национальном центре "Россия" весь день обсуждали новый национальный проект "Молодежь и дети", созданный по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина… Это значит, что решением президента России зафиксированы в качестве ключевого государственного приоритета дети и молодежь нашей страны. То есть вы самое главное для страны", - цитирует Кириенко РИА Новости.
Он также подчеркнул, что российская молодежь стала соавтором нового нацпроекта.
"Базовый принцип, который задал наш президент при создании российского движения детей и молодежи при всей государственной работе с молодежью, наверное, можно сформулировать так - "ничего для детей и молодежи без участия самих детей и молодежи". Спасибо вам огромное за ваше активное участие. Вы соавторы, а очень часто и авторы идей, предложений, которые теперь воплотились в государственные программы и проекты", - отметил Кириенко.
В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что сегодня для молодого поколения россиян открыты множество путей и возможностей.
"У вас огромное количество дорог, вы можете в общероссийском проекте "Мы вместе" приносить пользу, быть волонтерами, участвовать в различных акциях", - отметил Чернышенко.
В начале марта начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров Крыма Дарья Попова сообщила, что объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в республике в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей
, что на 20% больше, чем годом ранее.
По нацпроекту "Молодежь и дети" планируется создание молодежного пространства "Чехов" в Симферополе. В частности, там должны появиться выставочный зал, трансформирующийся зал для массовых мероприятий, модельная библиотека. Также будут капитально отремонтированы 11 образовательных организаций, закуплены средства обучения для уроков труда и ОБЖ, проведены образовательные заезды в кластере "Таврида".
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