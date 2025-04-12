https://crimea.ria.ru/20250412/v-simferopole-zapustili-trolleybus-pobedy-1145622057.html

В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"

В Симферополе запустили "Троллейбус Победы" - РИА Новости Крым, 12.04.2025

В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"

В Симферополе для школьников открылись городские патриотические экскурсии на "Троллейбусе Победы". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия Крымтроллейбус. РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T16:26

2025-04-12T16:26

2025-04-12T16:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе для школьников открылись городские патриотические экскурсии на "Троллейбусе Победы". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия Крымтроллейбус.Отмечается, что организованные группы учеников симферопольских школ в течение месяца будут знакомить с героической историей крымской столицы."Роль" "Троллейбуса Победы" выполняет легендарная Skoda 9Tr, в тематическом оформлении. Транспорт отремонтировали специально для этого проекта. Первые экскурсии уже начались.В субботу в Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.Ранее начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры минкульта РК Сергей Патрушев сообщил, что программа мероприятий ко Дню Победы в Крыму охватит практически все учреждения культуры полуострова: от сельских клубов до заповедников. В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выставка к 80-летию Победы открылась в СимферополеОт сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 мая"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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