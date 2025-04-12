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В Симферополе запустили "Троллейбус Победы" - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
В Симферополе запустили "Троллейбус Победы" - РИА Новости Крым, 12.04.2025
В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
В Симферополе для школьников открылись городские патриотические экскурсии на "Троллейбусе Победы". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия Крымтроллейбус. РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T16:26
2025-04-12T16:26
крым
симферополь
патриотическое воспитание
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
80 лет победы
дети
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе для школьников открылись городские патриотические экскурсии на "Троллейбусе Победы". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия Крымтроллейбус.Отмечается, что организованные группы учеников симферопольских школ в течение месяца будут знакомить с героической историей крымской столицы."Роль" "Троллейбуса Победы" выполняет легендарная Skoda 9Tr, в тематическом оформлении. Транспорт отремонтировали специально для этого проекта. Первые экскурсии уже начались.В субботу в Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.Ранее начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры минкульта РК Сергей Патрушев сообщил, что программа мероприятий ко Дню Победы в Крыму охватит практически все учреждения культуры полуострова: от сельских клубов до заповедников. В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выставка к 80-летию Победы открылась в СимферополеОт сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 мая"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, патриотическое воспитание, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, 80 лет победы, дети, новости крыма, крымтроллейбус
В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"

В Симферополе для школьников запустили экскурсии в "Троллейбусе Победы"

16:26 12.04.2025
 
© КрымтроллейбусВ Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
В Симферополе запустили Троллейбус Победы
© Крымтроллейбус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе для школьников открылись городские патриотические экскурсии на "Троллейбусе Победы". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия Крымтроллейбус.
Отмечается, что организованные группы учеников симферопольских школ в течение месяца будут знакомить с героической историей крымской столицы.
© КрымтроллейбусВ Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
В Симферополе запустили Троллейбус Победы
© Крымтроллейбус
В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
"Роль" "Троллейбуса Победы" выполняет легендарная Skoda 9Tr, в тематическом оформлении. Транспорт отремонтировали специально для этого проекта. Первые экскурсии уже начались.
"Ребята по ходу движения будут узнавать о памятных местах Симферополя, где во время оккупации в годы Великой Отечественной войны жители нашего города вели подпольную деятельность. Школьникам продемонстрируют мемориалы и памятные доски, на которых увековечены имена крымчан, совершивших подвиги", – уточнили в Крымтроллейбусе.
© КрымтроллейбусВ Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
В Симферополе запустили Троллейбус Победы
© Крымтроллейбус
В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
В субботу в Керчи провели масштабный автопробег в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Ранее начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры минкульта РК Сергей Патрушев сообщил, что программа мероприятий ко Дню Победы в Крыму охватит практически все учреждения культуры полуострова: от сельских клубов до заповедников.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.
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