В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
В Симферополе для школьников запустили экскурсии в "Троллейбусе Победы"
© КрымтроллейбусВ Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
© Крымтроллейбус
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе для школьников открылись городские патриотические экскурсии на "Троллейбусе Победы". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия Крымтроллейбус.
Отмечается, что организованные группы учеников симферопольских школ в течение месяца будут знакомить с героической историей крымской столицы.
© КрымтроллейбусВ Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
© Крымтроллейбус
В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
"Роль" "Троллейбуса Победы" выполняет легендарная Skoda 9Tr, в тематическом оформлении. Транспорт отремонтировали специально для этого проекта. Первые экскурсии уже начались.
"Ребята по ходу движения будут узнавать о памятных местах Симферополя, где во время оккупации в годы Великой Отечественной войны жители нашего города вели подпольную деятельность. Школьникам продемонстрируют мемориалы и памятные доски, на которых увековечены имена крымчан, совершивших подвиги", – уточнили в Крымтроллейбусе.
© КрымтроллейбусВ Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
© Крымтроллейбус
В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
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