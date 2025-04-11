Выставка к 80-летию Победы открылась в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым открылась историко-документальная выставка "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наша сила - в исторической правде!". Она подготовлена Государственным комитетом по делам архивов Республики Крым совместно с Госархивом Крыма."Экспозиция призвана продемонстрировать неоценимый вклад крымчан в разгром нацистской Германии и ее союзников, а также раскрыть трагические страницы оккупации полуострова. На выставке представлены директивные документы Госкомитета обороны СССР, приказы командования Крымского фронта, свидетельства о зверствах оккупантов, материалы партизанского движения и подпольной борьбы, а также документы о восстановлении народного хозяйства после освобождения Крыма", - рассказали организаторы.По их словам, особое внимание уделено героизму советских воинов и мирных жителей, проявивших мужество и стойкость в борьбе с врагом. "Эти архивные документы - бесценные свидетельства истории. Они помогут сохранить память о Великой Отечественной войне для будущих поколений, оказать противодействие попыткам фальсификации событий тех лет", - рассказали они.На открытие выставки собрались историки, исследователи, краеведы, студенческая и учащаяся молодежь, юнармейцы и кадеты, представители общественности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 маяВеликая Отечественная война в музейных экспозициях Крыма"Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым открылась историко-документальная выставка "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наша сила - в исторической правде!". Она подготовлена Государственным комитетом по делам архивов Республики Крым совместно с Госархивом Крыма.
Кроме того, экспонированы творческие работы победителей Республиканского конкурса среди школьников и студентов "Судьба моей семьи в судьбе моей страны" за разные годы, отражающие глубокую связь поколений.
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Кроме того, экспонированы творческие работы победителей Республиканского конкурса среди школьников и студентов "Судьба моей семьи в судьбе моей страны" за разные годы, отражающие глубокую связь поколений.
Кроме того, экспонированы творческие работы победителей Республиканского конкурса среди школьников и студентов "Судьба моей семьи в судьбе моей страны" за разные годы, отражающие глубокую связь поколений.
"Экспозиция призвана продемонстрировать неоценимый вклад крымчан в разгром нацистской Германии и ее союзников, а также раскрыть трагические страницы оккупации полуострова. На выставке представлены директивные документы Госкомитета обороны СССР, приказы командования Крымского фронта, свидетельства о зверствах оккупантов, материалы партизанского движения и подпольной борьбы, а также документы о восстановлении народного хозяйства после освобождения Крыма", - рассказали организаторы.
По их словам, особое внимание уделено героизму советских воинов и мирных жителей, проявивших мужество и стойкость в борьбе с врагом.
"Эти архивные документы - бесценные свидетельства истории. Они помогут сохранить память о Великой Отечественной войне для будущих поколений, оказать противодействие попыткам фальсификации событий тех лет", - рассказали они.
На открытие выставки собрались историки, исследователи, краеведы, студенческая и учащаяся молодежь, юнармейцы и кадеты, представители общественности.
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