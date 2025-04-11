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Выставка к 80-летию Победы открылась в Симферополе - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Выставка к 80-летию Победы открылась в Симферополе
Выставка к 80-летию Победы открылась в Симферополе - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Выставка к 80-летию Победы открылась в Симферополе
В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым открылась историко-документальная выставка "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T13:04
2025-04-11T13:04
выставка
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
80 лет победы
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым открылась историко-документальная выставка "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наша сила - в исторической правде!". Она подготовлена Государственным комитетом по делам архивов Республики Крым совместно с Госархивом Крыма."Экспозиция призвана продемонстрировать неоценимый вклад крымчан в разгром нацистской Германии и ее союзников, а также раскрыть трагические страницы оккупации полуострова. На выставке представлены директивные документы Госкомитета обороны СССР, приказы командования Крымского фронта, свидетельства о зверствах оккупантов, материалы партизанского движения и подпольной борьбы, а также документы о восстановлении народного хозяйства после освобождения Крыма", - рассказали организаторы.По их словам, особое внимание уделено героизму советских воинов и мирных жителей, проявивших мужество и стойкость в борьбе с врагом. "Эти архивные документы - бесценные свидетельства истории. Они помогут сохранить память о Великой Отечественной войне для будущих поколений, оказать противодействие попыткам фальсификации событий тех лет", - рассказали они.На открытие выставки собрались историки, исследователи, краеведы, студенческая и учащаяся молодежь, юнармейцы и кадеты, представители общественности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От сельского клуба до музея: какие мероприятия проведут в Крыму к 9 маяВеликая Отечественная война в музейных экспозициях Крыма"Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВО
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выставка, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, 80 лет победы, крым, новости крыма
Выставка к 80-летию Победы открылась в Симферополе

Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне открылась в Симферополе

13:04 11.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТоржественное открытие историко-документальной выставки "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественное открытие историко-документальной выставки К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым открылась историко-документальная выставка "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наша сила - в исторической правде!". Она подготовлена Государственным комитетом по делам архивов Республики Крым совместно с Госархивом Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Торжественное открытие историко-документальной выставки "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Сифмерополе

Торжественное открытие историко-документальной выставки К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1 из 6

Торжественное открытие историко-документальной выставки "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Сифмерополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На выставке представлены директивные документы Госкомитета обороны СССР, приказы командования Крымского фронта

Торжественное открытие историко-документальной выставки К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
2 из 6

На выставке представлены директивные документы Госкомитета обороны СССР, приказы командования Крымского фронта

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А также свидетельства о зверствах оккупантов, материалы партизанского движения, документы о восстановлении Крыма

Торжественное открытие историко-документальной выставки К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
3 из 6

А также свидетельства о зверствах оккупантов, материалы партизанского движения, документы о восстановлении Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Посетители также смогут ознакомиться с результатами проекта "Без срока давности", раскрывающего трагические страницы истории и сохраняющего память о жертвах военных преступлений.

Торжественное открытие историко-документальной выставки К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
4 из 6

Посетители также смогут ознакомиться с результатами проекта "Без срока давности", раскрывающего трагические страницы истории и сохраняющего память о жертвах военных преступлений.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Особое внимание уделено фондам личного происхождения участников СВО, представляющим собой уникальные свидетельства героизма и самоотверженности наших современников.

Торжественное открытие историко-документальной выставки К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
5 из 6

Особое внимание уделено фондам личного происхождения участников СВО, представляющим собой уникальные свидетельства героизма и самоотверженности наших современников.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Кроме того, экспонированы творческие работы победителей Республиканского конкурса среди школьников и студентов "Судьба моей семьи в судьбе моей страны" за разные годы, отражающие глубокую связь поколений.

Торжественное открытие историко-документальной выставки К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
6 из 6

Кроме того, экспонированы творческие работы победителей Республиканского конкурса среди школьников и студентов "Судьба моей семьи в судьбе моей страны" за разные годы, отражающие глубокую связь поколений.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6

Торжественное открытие историко-документальной выставки "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне" в Сифмерополе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6

На выставке представлены директивные документы Госкомитета обороны СССР, приказы командования Крымского фронта

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6

А также свидетельства о зверствах оккупантов, материалы партизанского движения, документы о восстановлении Крыма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6

Посетители также смогут ознакомиться с результатами проекта "Без срока давности", раскрывающего трагические страницы истории и сохраняющего память о жертвах военных преступлений.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6

Особое внимание уделено фондам личного происхождения участников СВО, представляющим собой уникальные свидетельства героизма и самоотверженности наших современников.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6

Кроме того, экспонированы творческие работы победителей Республиканского конкурса среди школьников и студентов "Судьба моей семьи в судьбе моей страны" за разные годы, отражающие глубокую связь поколений.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Экспозиция призвана продемонстрировать неоценимый вклад крымчан в разгром нацистской Германии и ее союзников, а также раскрыть трагические страницы оккупации полуострова. На выставке представлены директивные документы Госкомитета обороны СССР, приказы командования Крымского фронта, свидетельства о зверствах оккупантов, материалы партизанского движения и подпольной борьбы, а также документы о восстановлении народного хозяйства после освобождения Крыма", - рассказали организаторы.
По их словам, особое внимание уделено героизму советских воинов и мирных жителей, проявивших мужество и стойкость в борьбе с врагом.
"Эти архивные документы - бесценные свидетельства истории. Они помогут сохранить память о Великой Отечественной войне для будущих поколений, оказать противодействие попыткам фальсификации событий тех лет", - рассказали они.
На открытие выставки собрались историки, исследователи, краеведы, студенческая и учащаяся молодежь, юнармейцы и кадеты, представители общественности.
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