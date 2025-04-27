https://crimea.ria.ru/20250427/kombrig-810-brigady-chf-dolozhil-putinu-o-likvidatsii-vsu-v-kurskoy-oblasti-1146014641.html

Комбриг 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации ВСУ в Курской области

Комбриг 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Комбриг 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации ВСУ в Курской области

Врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил президенту РФ Владимиру Путину об уничтожении российскими военными последних... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T11:32

2025-04-27T11:32

2025-04-27T11:39

новости

чф рф (черноморский флот российской федерации)

владимир путин (политик)

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил президенту РФ Владимиру Путину об уничтожении российскими военными последних разрозненных групп и одиночных солдат ВСУ в Курской области, видео доклада опубликовал "Первый канал".Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области.Президент России поздравил и поблагодарил весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в уничтожении формирований ВСУ в Курском приграничье, подчеркнув, что эта победа приближает разгром неонацистского режима.Среди особо отличившихся подразделений отмечена Гвардейская отдельная ордена Жукова и ордена Ушакова 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота.Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии, которые участвовали в разгроме ВСУ в Курской области в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР.Общие потери ВСУ в Курской области составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. Уничтожено свыше 7700 военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других бронированных боевых машин.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250426/v-mid-sravnili-kurskuyu-operatsiyu-s-perelomnoy-pobedoy-v-1943-godu-1146004959.html

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2025

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новости, чф рф (черноморский флот российской федерации), владимир путин (политик), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), потери всу