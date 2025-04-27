Комбриг 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации ВСУ в Курской области
Врио комбрига 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации боевиков ВСУ в Курской области
11:32 27.04.2025 (обновлено: 11:39 27.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота доложил президенту РФ Владимиру Путину об уничтожении российскими военными последних разрозненных групп и одиночных солдат ВСУ в Курской области, видео доклада опубликовал "Первый канал".
"Товарищ верховный главнокомандующий, в настоящий момент овладели населенным пунктом Горналь, закрепились на улицах населенного пункта. Населенный пункт находится полностью под нашим контролем… Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены", – сказал врио комбрига.
Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области.
Президент России поздравил и поблагодарил весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в уничтожении формирований ВСУ в Курском приграничье, подчеркнув, что эта победа приближает разгром неонацистского режима.
Среди особо отличившихся подразделений отмечена Гвардейская отдельная ордена Жукова и ордена Ушакова 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота.
Герасимов отметил мужество и героизм военных Корейской народной армии, которые участвовали в разгроме ВСУ в Курской области в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР.
Общие потери ВСУ в Курской области составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. Уничтожено свыше 7700 военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других бронированных боевых машин.
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