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Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда
Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T16:12
2025-04-27T16:12
2025-04-27T16:12
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Выезд из Крыма по-прежнему свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очередь на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив начала расти в воскресенье днем – в 13 часов проезда со стороны Кубани ждали 203 авто.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Также вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда
На Крымском мосту в очереди со стороны Кубани более 350 автомобилей