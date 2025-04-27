Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250427/krymskiy-most-ochered-prodolzhaet-rasti--skolko-zhdat-proezda-1146020648.html
Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда
Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T16:12
2025-04-27T16:12
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138473675_0:0:1023:575_1920x0_80_0_0_b09387e7250201abccfa3dea2283f939.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Выезд из Крыма по-прежнему свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очередь на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив начала расти в воскресенье днем – в 13 часов проезда со стороны Кубани ждали 203 авто.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Также вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138473675_0:0:767:575_1920x0_80_0_0_5c6ee280eb05149dbdc4ea95a2fd485d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда

На Крымском мосту в очереди со стороны Кубани более 350 автомобилей

16:12 27.04.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост растет
Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 358 транспортных средств. Ожидание более часа", – сказано в сообщении.
Выезд из Крыма по-прежнему свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Очередь на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив начала расти в воскресенье днем – в 13 часов проезда со стороны Кубани ждали 203 авто.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Также вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:54Решающая неделя: США оценивают прогресс сторон по украинскому конфликту
16:27В Москве на 1,5 тысячах "квадратов" горит банный комплекс
16:12Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда
15:46В Румынии новая вспышка свиной чумы
15:22Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительством
14:49Исполнителю теракта против генерала Москалика предъявили обвинение
14:43На пяти участках побережья Анапы обнаружили новые выбросы мазута
14:11Курская дуга 2.0 – чем стал для Киева разгром ВСУ
13:43Трос намотало на винт – яхта потерпела бедствие в Черном море
13:10Крымский мост сейчас: резко выросла очередь на въезде на полуостров
12:52Новости СВО: ракетные войска и авиация РФ ударили по ВСУ в 168 районах
12:22Трех человек спасли на пожаре в многоэтажке в Саках
12:00Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку
11:32Комбриг 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации ВСУ в Курской области
11:25Еще один беспилотник сбили над Крымом
11:02Высокую пожароопасность объявили в Крыму на ближайшие три дня
10:42ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области
10:17Украинские боевики снова пытались атаковать Крым
10:12Захват заложников и атака дронов: в Севастополе пройдут масштабные учения
09:47Утром под Симферополем произошло смертельное ДТП
Лента новостейМолния