https://crimea.ria.ru/20250427/krymskiy-most-ochered-prodolzhaet-rasti--skolko-zhdat-proezda-1146020648.html

Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда

Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Крымский мост: очередь продолжает расти – сколько ждать проезда

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T16:12

2025-04-27T16:12

2025-04-27T16:12

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти очередь со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Выезд из Крыма по-прежнему свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очередь на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив начала расти в воскресенье днем – в 13 часов проезда со стороны Кубани ждали 203 авто.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Также вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт