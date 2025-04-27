https://crimea.ria.ru/20250427/tros-namotalo-na-vint--yakhta-poterpela-bedstvie-v-chernom-more-1146017132.html

Трос намотало на винт – яхта потерпела бедствие в Черном море

Трос намотало на винт – яхта потерпела бедствие в Черном море - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Трос намотало на винт – яхта потерпела бедствие в Черном море

Дрейфующую прогулочную яхту спасли сотрудники МЧС России в открытом море. Об этом сообщили в главке МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T13:43

2025-04-27T13:43

2025-04-27T13:47

новости крыма

черное море

форос

морской транспорт

гу мчс рф по республике крым

яхта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Дрейфующую прогулочную яхту спасли сотрудники МЧС России в открытом море. Об этом сообщили в главке МЧС по Крыму.ЧП произошло в Черном море. В 15 километрах от мыса Фиолент на яхтенный винт намотался трос, из-за чего остановился основной двигатель судна.Пострадавших нет. Всего были привлечены три человека личного состава и одно плавсредство МЧС России, добавили в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам будут проводить аттестацию на право управления маломерными судами и контролировать безопасность людей на водных объектах, а также осуществлять федеральный государственный надзор за маломерными судами, регистрировать, освидетельствовать их и вести реестр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокерыВ Крыму мужчину на матрасе унесло в открытое мореВ Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов

черное море

форос

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2025

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