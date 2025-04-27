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Трос намотало на винт – яхта потерпела бедствие в Черном море - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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Трос намотало на винт – яхта потерпела бедствие в Черном море
Трос намотало на винт – яхта потерпела бедствие в Черном море - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Трос намотало на винт – яхта потерпела бедствие в Черном море
Дрейфующую прогулочную яхту спасли сотрудники МЧС России в открытом море. Об этом сообщили в главке МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T13:43
2025-04-27T13:47
новости крыма
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гу мчс рф по республике крым
яхта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Дрейфующую прогулочную яхту спасли сотрудники МЧС России в открытом море. Об этом сообщили в главке МЧС по Крыму.ЧП произошло в Черном море. В 15 километрах от мыса Фиолент на яхтенный винт намотался трос, из-за чего остановился основной двигатель судна.Пострадавших нет. Всего были привлечены три человека личного состава и одно плавсредство МЧС России, добавили в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам будут проводить аттестацию на право управления маломерными судами и контролировать безопасность людей на водных объектах, а также осуществлять федеральный государственный надзор за маломерными судами, регистрировать, освидетельствовать их и вести реестр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокерыВ Крыму мужчину на матрасе унесло в открытое мореВ Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов
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новости крыма, черное море, форос, морской транспорт, гу мчс рф по республике крым, яхта, происшествия
Трос намотало на винт – яхта потерпела бедствие в Черном море

В Черном море яхта потерпела бедствие в восьми милях от мыса Форос

13:43 27.04.2025 (обновлено: 13:47 27.04.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Черном море яхта потерпела бедствие в восьми милях от мыса Форос
В Черном море яхта потерпела бедствие в восьми милях от мыса Форос
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Дрейфующую прогулочную яхту спасли сотрудники МЧС России в открытом море. Об этом сообщили в главке МЧС по Крыму.
ЧП произошло в Черном море. В 15 километрах от мыса Фиолент на яхтенный винт намотался трос, из-за чего остановился основной двигатель судна.
"Яхта оказалась в дрейфе в 8 милях от мыса Форос, на борту находились 2 человека. Сотрудники отреагировали на сигнал бедствия, обнаружили и отбуксировали судно на базу – стоянку", – уточнили в МЧС России.
Пострадавших нет. Всего были привлечены три человека личного состава и одно плавсредство МЧС России, добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам будут проводить аттестацию на право управления маломерными судами и контролировать безопасность людей на водных объектах, а также осуществлять федеральный государственный надзор за маломерными судами, регистрировать, освидетельствовать их и вести реестр.
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Новости КрымаЧерное мореФоросМорской транспортГУ МЧС РФ по Республике КрымЯхтаПроисшествия
 
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