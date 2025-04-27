https://crimea.ria.ru/20250427/zhdut-zemletryasenie-v-turtsii-problemy-so-seysmoustoychivym-stroitelstvom-1146011475.html

Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительством

Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительством - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительством

На фоне прогнозов относительно масштабного землетрясения в Турции заявили о проблемах со строительством сейсмоустойчивых зданий. Об этом РИА Новости заявил... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T15:22

2025-04-27T15:22

2025-04-27T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. На фоне прогнозов относительно масштабного землетрясения в Турции заявили о проблемах со строительством сейсмоустойчивых зданий. Об этом РИА Новости заявил профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.И подчеркнул, что проблемы со строительством сейсмоустойчивых зданий в Турции остались теми же – многочисленные ошибки инженеров-строителей, неправильные расчеты, в том числе связанные с выбором фундамента.Помимо этого, считает специалист, система должна дать гарантии. Сейчас за строительство дома в Турции отвечают семь-восемь различных сторон, но при необходимости невозможно выяснить, кто отвечает за обеспечение безопасности в случае землетрясения, нет единых сертификатов безопасности, отметил Эйидоган.По словам ученого, как показало двойное землетрясение в феврале 2023 года на юго-востоке Турции, подрядчики строительства домов, обрушившихся после удара стихии, всячески старались избежать ответственности.23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге". К вечеру среды появились сообщения о том, что число пострадавших выросло и достигло почти 240 человек.Новое землетрясение произошло на западе Стамбула вечером 25 апреля. В турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий уточнили, что магнитуда составила 4,3.Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что эти подземные толчки предвещают масштабное сейсмособытие между 2045 и 2075 годами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, строительство, новости, в мире, природа, стихия, землетрясение