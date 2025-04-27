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Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительством - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительством
Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительством - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительством
На фоне прогнозов относительно масштабного землетрясения в Турции заявили о проблемах со строительством сейсмоустойчивых зданий. Об этом РИА Новости заявил... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T15:22
2025-04-27T15:22
турция
строительство
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природа
стихия
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. На фоне прогнозов относительно масштабного землетрясения в Турции заявили о проблемах со строительством сейсмоустойчивых зданий. Об этом РИА Новости заявил профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.И подчеркнул, что проблемы со строительством сейсмоустойчивых зданий в Турции остались теми же – многочисленные ошибки инженеров-строителей, неправильные расчеты, в том числе связанные с выбором фундамента.Помимо этого, считает специалист, система должна дать гарантии. Сейчас за строительство дома в Турции отвечают семь-восемь различных сторон, но при необходимости невозможно выяснить, кто отвечает за обеспечение безопасности в случае землетрясения, нет единых сертификатов безопасности, отметил Эйидоган.По словам ученого, как показало двойное землетрясение в феврале 2023 года на юго-востоке Турции, подрядчики строительства домов, обрушившихся после удара стихии, всячески старались избежать ответственности.23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге". К вечеру среды появились сообщения о том, что число пострадавших выросло и достигло почти 240 человек.Новое землетрясение произошло на западе Стамбула вечером 25 апреля. В турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий уточнили, что магнитуда составила 4,3.Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что эти подземные толчки предвещают масштабное сейсмособытие между 2045 и 2075 годами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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турция, строительство, новости, в мире, природа, стихия, землетрясение
Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительством

На фоне прогнозов о землетрясении в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительством

15:22 27.04.2025
 
© © Flickr/ KLMirceaТурецкий флаг. Архивное фото
Турецкий флаг. Архивное фото
© © Flickr/ KLMircea
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. На фоне прогнозов относительно масштабного землетрясения в Турции заявили о проблемах со строительством сейсмоустойчивых зданий. Об этом РИА Новости заявил профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
"Сейчас главная проблема, которую стоит обсуждать, – это не дата нового землетрясения, данный вопрос обсуждается в академической среде. Необходимо поднять вопрос: почему рушатся дома, как можно это предотвратить, чего нам не хватает? У нас есть тысячи сейсмологов, геологов, инженеров, строителей, подрядчиков, необходимые ресурсы. Почему граждане спали на улице ночью? Потому что не считают безопасными свои дома, так как уже видели результаты предыдущих землетрясений", – заявил Эйидоган.
И подчеркнул, что проблемы со строительством сейсмоустойчивых зданий в Турции остались теми же – многочисленные ошибки инженеров-строителей, неправильные расчеты, в том числе связанные с выбором фундамента.
Помимо этого, считает специалист, система должна дать гарантии. Сейчас за строительство дома в Турции отвечают семь-восемь различных сторон, но при необходимости невозможно выяснить, кто отвечает за обеспечение безопасности в случае землетрясения, нет единых сертификатов безопасности, отметил Эйидоган.
По словам ученого, как показало двойное землетрясение в феврале 2023 года на юго-востоке Турции, подрядчики строительства домов, обрушившихся после удара стихии, всячески старались избежать ответственности.
"На мой взгляд, мы обсуждаем саму проблему, но не ее потенциальные решения, потом спустя некоторое время общество забывает об этом, а после очередного землетрясения вновь начинаются обсуждения проблемы", – подчеркнул сейсмолог.
23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге". К вечеру среды появились сообщения о том, что число пострадавших выросло и достигло почти 240 человек.
Новое землетрясение произошло на западе Стамбула вечером 25 апреля. В турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий уточнили, что магнитуда составила 4,3.
Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что эти подземные толчки предвещают масштабное сейсмособытие между 2045 и 2075 годами.
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