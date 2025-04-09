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"Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВО - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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"Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВО
"Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВО - РИА Новости Крым, 09.04.2025
"Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВО
В Симферополе открылась фотовыставка в честь участников специальной военной операции. Она приурочена к 81-й годовщине начала Крымской наступательной операции... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T16:30
2025-04-09T16:30
крым
симферополь
владимир константинов
выставка
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герои сво
общество
патриотическое воспитание
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе открылась фотовыставка в честь участников специальной военной операции. Она приурочена к 81-й годовщине начала Крымской наступательной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Экспозицию под названием "Герои и подвиги" разместили в центре столицы – недалеко от здания Госсовета.Есть на фото и симферополец Владислав Дорохин, который ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей. Во время эвакуации он привлек на себя весь огонь противника. Когда закончились патроны, подорвал себя и боевиков ВСУ гранатами.Александр Попов из Ялты участвовал в СВО с первого дня. Его действия помогли сдержать натиск противника и удержать важный рубеж. Герой получил смертельное ранение в бою."Мы гордимся каждым, кто совершил подвиг во имя нашей Родины — России, ее народа. Мы сохраним память о них, пронесем ее через поколения", – заключил спикер крымского парламента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки"Герои Крыма" – как подать заявку на участие в кадровой программеОни не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, владимир константинов, выставка, участники сво, герои сво, общество, патриотическое воспитание, новости крыма
"Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВО

В Симферополе открылась фотовыставка "Герои и подвиги" в честь участников спецоперации

16:30 09.04.2025
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка Герои и подвиги
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе открылась фотовыставка в честь участников специальной военной операции. Она приурочена к 81-й годовщине начала Крымской наступательной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Экспозицию под названием "Герои и подвиги" разместили в центре столицы – недалеко от здания Госсовета.
"Это совместный проект Российского военно-исторического общества и министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. На выставке представлена информация о подвигах, совершенных, в том числе, крымскими героями", – пишет Константинов.
Есть на фото и симферополец Владислав Дорохин, который ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей. Во время эвакуации он привлек на себя весь огонь противника. Когда закончились патроны, подорвал себя и боевиков ВСУ гранатами.
Александр Попов из Ялты участвовал в СВО с первого дня. Его действия помогли сдержать натиск противника и удержать важный рубеж. Герой получил смертельное ранение в бою.
"Мы гордимся каждым, кто совершил подвиг во имя нашей Родины — России, ее народа. Мы сохраним память о них, пронесем ее через поколения", – заключил спикер крымского парламента.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка Герои и подвиги
1 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка Герои и подвиги
2 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка Герои и подвиги
3 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка Герои и подвиги
4 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка Герои и подвиги
5 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
1 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
2 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
3 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
4 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
5 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
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