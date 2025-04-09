"Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВО
В Симферополе открылась фотовыставка "Герои и подвиги" в честь участников спецоперации
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе открылась фотовыставка в честь участников специальной военной операции. Она приурочена к 81-й годовщине начала Крымской наступательной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Экспозицию под названием "Герои и подвиги" разместили в центре столицы – недалеко от здания Госсовета.
"Это совместный проект Российского военно-исторического общества и министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. На выставке представлена информация о подвигах, совершенных, в том числе, крымскими героями", – пишет Константинов.
Есть на фото и симферополец Владислав Дорохин, который ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей. Во время эвакуации он привлек на себя весь огонь противника. Когда закончились патроны, подорвал себя и боевиков ВСУ гранатами.
Александр Попов из Ялты участвовал в СВО с первого дня. Его действия помогли сдержать натиск противника и удержать важный рубеж. Герой получил смертельное ранение в бою.
"Мы гордимся каждым, кто совершил подвиг во имя нашей Родины — России, ее народа. Мы сохраним память о них, пронесем ее через поколения", – заключил спикер крымского парламента.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
1 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
2 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
3 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
4 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
5 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
1 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
2 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
3 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
4 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
5 из 5
В честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции в Симферополе открылась выставка "Герои и подвиги"
© Telegram-канал Владимира Константинова
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: