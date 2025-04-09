https://crimea.ria.ru/20250409/geroi-i-podvigi-v-simferopole-posvyatili-vystavku-uchastnikam-svo-1145549561.html

"Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВО

"Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВО - РИА Новости Крым, 09.04.2025

"Герои и подвиги": в Симферополе посвятили выставку участникам СВО

В Симферополе открылась фотовыставка в честь участников специальной военной операции. Она приурочена к 81-й годовщине начала Крымской наступательной операции... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T16:30

2025-04-09T16:30

2025-04-09T16:30

крым

симферополь

владимир константинов

выставка

участники сво

герои сво

общество

патриотическое воспитание

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145548661_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b0f3deaa98a2e5a3ae17bc3d01226965.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе открылась фотовыставка в честь участников специальной военной операции. Она приурочена к 81-й годовщине начала Крымской наступательной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Экспозицию под названием "Герои и подвиги" разместили в центре столицы – недалеко от здания Госсовета.Есть на фото и симферополец Владислав Дорохин, который ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей. Во время эвакуации он привлек на себя весь огонь противника. Когда закончились патроны, подорвал себя и боевиков ВСУ гранатами.Александр Попов из Ялты участвовал в СВО с первого дня. Его действия помогли сдержать натиск противника и удержать важный рубеж. Герой получил смертельное ранение в бою."Мы гордимся каждым, кто совершил подвиг во имя нашей Родины — России, ее народа. Мы сохраним память о них, пронесем ее через поколения", – заключил спикер крымского парламента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки"Герои Крыма" – как подать заявку на участие в кадровой программеОни не предадут: Герой России Роман Кулаков о службе и новой элите страны

https://crimea.ria.ru/20250220/ne-poshel-by-ya--ushel-by-chey-to-drugoy-syn-istoriya-dobrovoltsa-iz-kryma-1144337003.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, владимир константинов, выставка, участники сво, герои сво, общество, патриотическое воспитание, новости крыма