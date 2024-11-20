https://crimea.ria.ru/20241120/unichtozhena-zablokirovannaya-gruppirovka-vsu-v-kurskoy-oblasti-1141997618.html

Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области

Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области

В Курской области завершено уничтожение одной из группировок ВСУ, которая была ранее заблокирована в районе Ольговской рощи. Об этом в среду сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T13:56

2024-11-20T13:56

2024-11-20T14:08

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Курской области завершено уничтожение одной из группировок ВСУ, которая была ранее заблокирована в районе Ольговской рощи. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.Разгром формирований украинских боевиков на территории Курской области продолжается. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах восьми населенных пунктов региона.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34390 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в ДонбассеНовости СВО: ликвидированы свыше 1600 украинских боевиков за суткиОбломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу