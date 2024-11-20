Рейтинг@Mail.ru
Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241120/unichtozhena-zablokirovannaya-gruppirovka-vsu-v-kurskoy-oblasti-1141997618.html
Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области
Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области
В Курской области завершено уничтожение одной из группировок ВСУ, которая была ранее заблокирована в районе Ольговской рощи. Об этом в среду сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T13:56
2024-11-20T14:08
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141288589_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_be6b16da9d7c077698aaa4b9d64c28f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Курской области завершено уничтожение одной из группировок ВСУ, которая была ранее заблокирована в районе Ольговской рощи. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.Разгром формирований украинских боевиков на территории Курской области продолжается. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах восьми населенных пунктов региона.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34390 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в ДонбассеНовости СВО: ликвидированы свыше 1600 украинских боевиков за суткиОбломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе
курская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141288589_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6763988f801a7c865ca84a75e6b53271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области

В Курской области уничтожена заблокированная группировка ВСУ в районе Ольговской рощи

13:56 20.11.2024 (обновлено: 14:08 20.11.2024)
 
© РИА Новости . Александр Мельников / Перейти в фотобанкСтрельбы из тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2
Стрельбы из тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Курской области завершено уничтожение одной из группировок ВСУ, которая была ранее заблокирована в районе Ольговской рощи. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.

"Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи", – сказано в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ.

Разгром формирований украинских боевиков на территории Курской области продолжается. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах восьми населенных пунктов региона.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34390 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в Донбассе
Новости СВО: ликвидированы свыше 1600 украинских боевиков за сутки
Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе
 
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМинистерство обороны РФРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49Крымский мост открыт
15:47Ракеты ATACMS: насколько эффективна против них российская ПВО
15:46В Севастополе открыли рейд
15:37В Севастополе остановили морской транспорт
15:34Сомнительная мотивация: эксперт оценил призыв Залужного к военным ВСУ
15:22Награжден Орденом Мужества посмертно: в Керчи простились с героем СВО
15:04Актуальные данные Минобороны о боях в Курской области
14:44Крымский мост закрыт
14:37В Крыму горит крыша строящегося детсада
14:35"Пожарный вынес меня на руках": очевидцы о ЧП с пятиэтажкой Севастополя
14:28Бухту Севастополя закроют защитными бонами
14:05Доходы иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет
13:56Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области
13:52Новости СВО: ликвидированы свыше 1600 украинских боевиков за сутки
13:35Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь России
13:24Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе
12:56Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму
12:40В Крыму установят систему видеонаблюдения на основе ИИ
12:28Российская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в Донбассе
12:18Пожар в многоэтажке Севастополя полностью потушили
Лента новостейМолния