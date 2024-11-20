https://crimea.ria.ru/20241120/rakety-atacms-naskolko-effektivna-protiv-nikh-rossiyskaya-pvo-1142001673.html

Ракеты ATACMS: насколько эффективна против них российская ПВО

Ракеты ATACMS: насколько эффективна против них российская ПВО - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Ракеты ATACMS: насколько эффективна против них российская ПВО

Российские средства противовоздушной обороны способны сбивать порядка 80% процентов американских баллистических ракет ATACMS, нанести с их помощью серьезный... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T15:47

2024-11-20T15:47

2024-11-20T15:47

радио "спутник в крыму"

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удары дальнобойными ракетами вглубь россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны способны сбивать порядка 80% процентов американских баллистических ракет ATACMS, нанести с их помощью серьезный урон России не удастся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный волонтер, блогер и политтехнолог Алексей Живов.Он напомнил, что в ходе специальной военной операции ВСУ неоднократно пытались нанести удары западными высокоточными ракетами ATACMS, Storm Shadow и SCALP по объектам на Крымском полуострове."В итоге Крым не просто цел, но и в относительной безопасности находится, хотя ударов было много", - констатировал Живов.Аналитик отметил, что разрешение Вашингтона киевскому режиму наносить удары натовскими ракетами вглубь России и последовавший за ним удар ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области преследуют одну цель – спровоцировать Россию на резкие и жесткие шаги, которые позволят вовлечь европейские войска или НАТО в целом в вооруженную борьбу против нашей страны.Тем самым нынешняя администрация США во главе с Джо Байденом вместе с киевским режимом хотят оставить будущему американскому президенту Дональду Трампу "такое наследство, из которого он не сможет вылезти", уверен Живов.В то же время не отвечать на эти удары нельзя, убежден политтехнолог. По его мнению, ответом могут послужить сокрушительные бомбардировки украинской энергетики. При этом довольно высока вероятность, что после прихода на пост президента Трамп может полностью прекратить военную помощь Украине. В этом случае крах киевского режима будет лишь вопросом непродолжительного времени, заключил Живов.В Минобороны России сообщили, что в ночь на 19 ноября вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. Пять ракет сбиты, одна была повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию объекта, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Подробнее здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииУдары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий ЛавроваКогда Россия может применить ядерное оружие – ответ Кремля

https://crimea.ria.ru/20240419/rakety-atacms-na-ukraine-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1132168478.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракеты atacms, алексей живов, мнения, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, нато, пво, удары дальнобойными ракетами вглубь россии