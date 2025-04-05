https://crimea.ria.ru/20250405/svoy-variant-gimna-kryma-na-konkurs-podali-ilya-reznik-i-olga-kovitidi-1145455470.html

Свой вариант гимна Крыма на конкурс подали Илья Резник и Ольга Ковитиди

Свой вариант гимна Крыма на конкурс подали Илья Резник и Ольга Ковитиди - РИА Новости Крым, 05.04.2025

Свой вариант гимна Крыма на конкурс подали Илья Резник и Ольга Ковитиди

Народный артист РФ Илья Резник и бывший сенатор от Крыма Ольга Ковитиди написали свой вариант нового гимна Республики и представили его в конкурсную комиссию... РИА Новости Крым, 05.04.2025

2025-04-05T10:33

2025-04-05T10:33

2025-04-05T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Народный артист РФ Илья Резник и бывший сенатор от Крыма Ольга Ковитиди написали свой вариант нового гимна Республики и представили его в конкурсную комиссию Госсовета Крыма. Об этом с воем Telegram-канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко.Ранее первый зампредседателя Госсовета Крыма, глава конкурсной комиссии Сергей Цеков рассказал РИА Новости Крым, что в конкурсе на новый гимн Крыма представлены композиции авторов со всей России, в том числе из самой республики. Также сообщалось, что к 23 марта комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма провела предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных. Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текста.Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня 2025. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже "выполнил свою историческую роль". В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гимн Крыма: каким его представляют жителиЮбилей Маэстро: Илья Резник о прошлом и настоящемЗеленский лишил госнаград Сергея Карякина и Илью Резника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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