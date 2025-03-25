https://crimea.ria.ru/20250325/novyy-gimn-kryma-komissiya-proslushala-11-konkursnykh-kompozitsiy-1145216754.html

Новый гимн Крыма: комиссия прослушала 11 конкурсных композиций

Новый гимн Крыма: комиссия прослушала 11 конкурсных композиций - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Новый гимн Крыма: комиссия прослушала 11 конкурсных композиций

Комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма провела предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T15:36

2025-03-25T15:36

2025-03-25T15:36

крым

гимн крыма

государственный совет рк (госсовет)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма провела предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных, сообщила пресс-служба республиканского парламента.Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текста, чтобы обеспечить беспристрастность со стороны жюри.Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня 2025. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже "выполнил свою историческую роль". В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гимн крыма, государственный совет рк (госсовет), общество, новости крыма