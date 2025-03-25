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Новый гимн Крыма: комиссия прослушала 11 конкурсных композиций - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Новый гимн Крыма: комиссия прослушала 11 конкурсных композиций
Новый гимн Крыма: комиссия прослушала 11 конкурсных композиций - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Новый гимн Крыма: комиссия прослушала 11 конкурсных композиций
Комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма провела предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T15:36
2025-03-25T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма провела предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных, сообщила пресс-служба республиканского парламента.Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текста, чтобы обеспечить беспристрастность со стороны жюри.Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня 2025. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже "выполнил свою историческую роль". В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России
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крым, гимн крыма, государственный совет рк (госсовет), общество, новости крыма
Новый гимн Крыма: комиссия прослушала 11 конкурсных композиций

В Крыму комиссия прослушала 11 из 20 конкурсных композиций нового гимна республики

15:36 25.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма провела предварительное прослушивание 11 конкурсных композиций из 20 заявленных, сообщила пресс-служба республиканского парламента.
"Комиссия по проведению творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Республики Крым провела предварительное прослушивание одиннадцати конкурсных композиций из двадцати заявленных, которые отвечают установленным требованиям", - говорится в сообщении.
Композиции были представлены с соблюдением анонимности, без указания имен авторов музыки и текста, чтобы обеспечить беспристрастность со стороны жюри.
Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня 2025. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже "выполнил свою историческую роль". В новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.
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КрымГимн КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)ОбществоНовости Крыма
 
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