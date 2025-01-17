https://crimea.ria.ru/20250117/novyy-gimn-kryma-skolko-variantov-podano-na-konkurs-1143424079.html

Новый гимн Крыма: сколько вариантов подано на конкурс

Новый гимн Крыма: сколько вариантов подано на конкурс - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Новый гимн Крыма: сколько вариантов подано на конкурс

В комиссию по подготовке нового гимна Республики Крым поступает очень много произведений, но пока только три варианта из них соответствуют условиям конкурса. Об РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T20:05

2025-01-17T20:05

2025-01-17T20:05

радио "спутник в крыму"

гимн крыма

сергей цеков

государственный совет рк (госсовет)

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В комиссию по подготовке нового гимна Республики Крым поступает очень много произведений, но пока только три варианта из них соответствуют условиям конкурса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.По его словам, люди постоянно направляют в Госсовет электронные письма, а также приходят лично и приносят стихотворения, в которых "действительно хорошие слова". Однако это не гимны, а просто хорошие стихи о Крыме, отметил Цеков."А должно быть цельное произведение. То есть отдельно музыка и отдельно слова к конкурсу не допускаются", – подчеркнул он.Есть и произведения, в которых слова уже положены на музыку, но это тоже "хорошие песни о Крыме", сказал Цеков."А в гимне должно быть нечто такое.... должен быть эмоциональный подъем", – добавил он.Кроме того, "должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией". По словам Цекова, среди людей, которые продолжают подавать свои варианты нового гимна республики, есть много очень известных в России писателей и музыкантов.Творческий конкурс на новый гимн Республики Крым продолжается уже полтора месяца, он стартовал1 декабря 2024 года.О том, что у Крыма появится новый гимн, в котором, в частности, будут отражены события Крымской весны, в сентябре прошлого года заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Присылают даже в СМС: Константинов о вариантах нового гимна Крыма Новый гимн Крыма может написать Олег Газманов Гений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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