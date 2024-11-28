https://crimea.ria.ru/20241128/v-krymu-obyavili-konkurs-na-novyy-gimn-respubliki-1142204744.html

В Крыму объявили конкурс на новый гимн республики

В Крыму объявили конкурс на новый гимн республики - РИА Новости Крым, 28.11.2024

В Крыму объявили конкурс на новый гимн республики

С 1 декабря в Крыму стартует творческий конкурс на создание нового государственного гимна республики, текст которого будет официально утвержден в июне... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T12:17

2024-11-28T12:17

2024-11-28T12:17

крым

гимн крыма

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. С 1 декабря в Крыму стартует творческий конкурс на создание нового государственного гимна республики, текст которого будет официально утвержден в июне следующего года. Соответствующее постановление принято на внеочередной сессии парламента региона в четверг.Первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков отметил, что действующий государственный гимн Республики Крым создавался в 90-х годах прошлого века, когда регион находился в составе Украины, и "на сегодняшний день выполнил свою историческую роль".По словам Цекова, новый статус республики как субъекта РФ обуславливает необходимость отражения данного факта в его государственном гимне. Политик отметил, что в состав конкурсной комиссии войдут представители органов государственной власти, деятели искусств и культуры, композиторы, поэты, духовенство, представители творческих и общественных союзов."Конкурс проводится с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. В июне следующего года нам предстоит определить лучший проект государственного гимна Крыма. В последующем гимн будет утвержден Государственным советом в качества государственного символа Республики Крым", - сказал Цеков.О том, что у Крыма будет новый гимн, в котором должны быть отражены события Крымской весны, председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил в сентябре. В начале октября в Крыму создали комиссию по подготовке нового текста. Вариант гимна может быть принят уже к концу года, сообщал ранее ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.По словам Константинова, идеей создания нового гимна республики заинтересовался и народный артист России Олег Газманов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Присылают даже в СМС: Константинов о вариантах нового гимна КрымаНовый гимн Крыма может написать Олег ГазмановНадо дополнять: историк рассказал об изменениях в гимн Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гимн крыма, сергей цеков, государственный совет рк (госсовет), новости крыма