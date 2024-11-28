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В Крыму объявили конкурс на новый гимн республики
В Крыму объявили конкурс на новый гимн республики - РИА Новости Крым, 28.11.2024
В Крыму объявили конкурс на новый гимн республики
С 1 декабря в Крыму стартует творческий конкурс на создание нового государственного гимна республики, текст которого будет официально утвержден в июне... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T12:17
2024-11-28T12:17
2024-11-28T12:17
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гимн крыма
сергей цеков
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. С 1 декабря в Крыму стартует творческий конкурс на создание нового государственного гимна республики, текст которого будет официально утвержден в июне следующего года. Соответствующее постановление принято на внеочередной сессии парламента региона в четверг.Первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков отметил, что действующий государственный гимн Республики Крым создавался в 90-х годах прошлого века, когда регион находился в составе Украины, и "на сегодняшний день выполнил свою историческую роль".По словам Цекова, новый статус республики как субъекта РФ обуславливает необходимость отражения данного факта в его государственном гимне. Политик отметил, что в состав конкурсной комиссии войдут представители органов государственной власти, деятели искусств и культуры, композиторы, поэты, духовенство, представители творческих и общественных союзов."Конкурс проводится с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. В июне следующего года нам предстоит определить лучший проект государственного гимна Крыма. В последующем гимн будет утвержден Государственным советом в качества государственного символа Республики Крым", - сказал Цеков.О том, что у Крыма будет новый гимн, в котором должны быть отражены события Крымской весны, председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил в сентябре. В начале октября в Крыму создали комиссию по подготовке нового текста. Вариант гимна может быть принят уже к концу года, сообщал ранее ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.По словам Константинова, идеей создания нового гимна республики заинтересовался и народный артист России Олег Газманов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Присылают даже в СМС: Константинов о вариантах нового гимна КрымаНовый гимн Крыма может написать Олег ГазмановНадо дополнять: историк рассказал об изменениях в гимн Крыма
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news.crimea@rian.ru
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крым, гимн крыма, сергей цеков, государственный совет рк (госсовет), новости крыма
В Крыму объявили конкурс на новый гимн республики
Новый гимн Крыма утвердят в июне 2025 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. С 1 декабря в Крыму стартует творческий конкурс на создание нового государственного гимна республики, текст которого будет официально утвержден в июне следующего года. Соответствующее постановление принято на внеочередной сессии парламента региона в четверг.
Первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков отметил, что действующий государственный гимн Республики Крым создавался в 90-х годах прошлого века, когда регион находился в составе Украины, и "на сегодняшний день выполнил свою историческую роль".
"В гимне должна быть отображена историческая эпоха. В действующем тексте гимна Республики Крым нет примеров героизма и патриотизма крымчан, проявленных в важнейшие периоды истории полуострова, в том числе в период Крымской весны и воссоединения Крыма с Россией, нет примеров и духовной значимости Крыма для всей России", - сказал он.
По словам Цекова, новый статус республики как субъекта РФ обуславливает необходимость отражения данного факта в его государственном гимне. Политик отметил, что в состав конкурсной комиссии войдут представители органов государственной власти, деятели искусств и культуры, композиторы, поэты, духовенство, представители творческих и общественных союзов.
"Конкурс проводится с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. В июне следующего года нам предстоит определить лучший проект государственного гимна Крыма. В последующем гимн будет утвержден Государственным советом в качества государственного символа Республики Крым", - сказал Цеков.
О том, что у Крыма будет новый гимн
, в котором должны быть отражены события Крымской весны, председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил в сентябре. В начале октября в Крыму создали комиссию
по подготовке нового текста. Вариант гимна может быть принят уже к концу года
, сообщал ранее ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.
По словам Константинова, идеей создания нового гимна республики заинтересовался и народный артист России Олег Газманов
.
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