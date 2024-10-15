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Новый гимн Крыма может написать Олег Газманов - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Новый гимн Крыма может написать Олег Газманов
Новый гимн Крыма может написать Олег Газманов - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Новый гимн Крыма может написать Олег Газманов
Народный артист России Олег Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T08:32
2024-10-15T08:32
олег газманов
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Народный артист России Олег Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По его словам, сейчас рабочая группа Госсовета занимается организационными вопросами, разрабатывают положение конкурса. Спикер крымского парламента подчеркнул, что в новом гимне важны не сроки, а содержание."Новый Гимн Крыма должен сохранять свою силу на протяжении веков, его слова должны находить отражение в душах многих поколений крымчан. К такому результату мы стремимся", – подчеркнул Константинов.О том, что у Крыма будет новый гимн, Владимир Константинов завил в сентябре. В начале октября в Крыму создали комиссию по подготовке нового гимна республики, в котором будут отражены события Крымской весны. Новый вариант гимна может быть принят уже к концу года, сообщил ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужно ли менять гимн Крыма - опросНадо дополнять: историк рассказал об изменениях в гимн КрымаГений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова
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олег газманов, владимир константинов, крым, новости, новости крыма, гимн крыма, культура, общество
Новый гимн Крыма может написать Олег Газманов

Олег Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма

08:32 15.10.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПевец Олег Газманов. Архивное фото
Певец Олег Газманов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Народный артист России Олег Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

"Инициатива нашла отклик у крымчан и жителей других регионов России. В наш адрес уже поступили предложения от общественности. Наша идея заинтересовала и известных творческих деятелей, в особенности – народного артиста России, певца и композитора, поэта, актера, продюсера Олега Газманова", – написал Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас рабочая группа Госсовета занимается организационными вопросами, разрабатывают положение конкурса. Спикер крымского парламента подчеркнул, что в новом гимне важны не сроки, а содержание.
"Новый Гимн Крыма должен сохранять свою силу на протяжении веков, его слова должны находить отражение в душах многих поколений крымчан. К такому результату мы стремимся", – подчеркнул Константинов.
О том, что у Крыма будет новый гимн, Владимир Константинов завил в сентябре. В начале октября в Крыму создали комиссию по подготовке нового гимна республики, в котором будут отражены события Крымской весны. Новый вариант гимна может быть принят уже к концу года, сообщил ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Олег ГазмановВладимир КонстантиновКрымНовостиНовости КрымаГимн КрымаКультураОбщество
 
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