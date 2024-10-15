https://crimea.ria.ru/20241015/novyy-gimn-kryma-mozhet-napisat-oleg-gazmanov-1141083286.html

Новый гимн Крыма может написать Олег Газманов

Новый гимн Крыма может написать Олег Газманов - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Новый гимн Крыма может написать Олег Газманов

Народный артист России Олег Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T08:32

2024-10-15T08:32

2024-10-15T08:32

олег газманов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Народный артист России Олег Газманов заинтересовался идеей создания нового гимна Крыма. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По его словам, сейчас рабочая группа Госсовета занимается организационными вопросами, разрабатывают положение конкурса. Спикер крымского парламента подчеркнул, что в новом гимне важны не сроки, а содержание."Новый Гимн Крыма должен сохранять свою силу на протяжении веков, его слова должны находить отражение в душах многих поколений крымчан. К такому результату мы стремимся", – подчеркнул Константинов.О том, что у Крыма будет новый гимн, Владимир Константинов завил в сентябре. В начале октября в Крыму создали комиссию по подготовке нового гимна республики, в котором будут отражены события Крымской весны. Новый вариант гимна может быть принят уже к концу года, сообщил ранее первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужно ли менять гимн Крыма - опросНадо дополнять: историк рассказал об изменениях в гимн КрымаГений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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