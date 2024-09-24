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Надо дополнять: историк рассказал об изменениях в гимн Крыма - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Надо дополнять: историк рассказал об изменениях в гимн Крыма
Надо дополнять: историк рассказал об изменениях в гимн Крыма - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Надо дополнять: историк рассказал об изменениях в гимн Крыма
Крымский гимн – это великолепное сочетание лаконичности и выразительности, он носит объединяющий характер, поэтому, если ощущается необходимость некоторого... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T19:58
2024-09-24T19:25
крым
мнения
история
день государственного флага и герба крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Крымский гимн – это великолепное сочетание лаконичности и выразительности, он носит объединяющий характер, поэтому, если ощущается необходимость некоторого изменения государственной символики, то можно написать к гимну второй куплет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.У Крыма появится новый гимн, создание рабочей группы по его подготовке уже обсуждается. С такой инициативой выступил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По его мнению, содержание нового гимна должно "фиксировать исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию"."В вопросах государственной символики, а гимн относится к этому разряду ценностей, надо быть очень острожными. Это те вопросы, которые не терпят сиюминутных решений, потому что гимн, как и герб, как и флаг – это не политический лозунг. И гимны государства создаются не на жизнь одного поколения. Они создаются на века, потому что выражают некоторые сущностные вещи, то, что относится к нашей идентичности", – прокомментировал инициативу Мальгин.По его словам, ценность государственной символики в том, что она веками может не меняться и, глядя на нее, у сообщества возникает целая гамма чувств. Это история, сформулированная в коротких символах: гимн, герб, флаг.Выражение этой идеи стабильности заключается в неизменности наших коренных символов, это наша традиция, наш культурный код, его надо уважать и очень трепетно к нему относиться, считает историк.При этом он не исключил, что какие-то изменения все же могут вноситься в гимн.Музыка гениального композитора Алемдара Караманова должна звучать в гимне Крыма и этот гимн нужно изучать, повторять и петь, уверен историк.Крымский гимн хорош тем, что это великолепное сочетание лаконичности и выразительности. Он носит объединяющий характер. К тому же, это авторство гениального композитора, а "Караманова номер два" сегодня негде взять, напомнил Мальгин."Если ощущается необходимость внесения каких-то новых элементов, то есть еще возможность новых куплетов и новых слов. Вот этим и можно реализовать тот потенциал, который в нашем гимне заложен и существует", – считает историк.По мнению Мальгина, до того, как гимн, герб и флаг были созданы, это был вопрос властей, но после того, как атрибуты утверждены, это уже общенародное достояние. И теперь решать о смене гимна может не узкая группа людей, а только широкие слои крымчан – это непосредственно касается существования всего крымского сообщества.Государственный флаг и герб Республики Крым не будут изменяться вслед за созданием нового гимна. Они были разработаны в 1991 году не чиновниками и не пиарщиками, а народом, и поэтому эта символика не потеряла своего значения. Такое мнение в День государственного флага и гимна Республики Крым высказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Автору гимна Республики Крым, классику композиторского искусства Алемдару Караманову 10 сентября 2024 года исполнилось бы 90 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужно ли менять гимн Крыма – опросГений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина КарамановаМузыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторий
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РИА Новости Крым
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крым, мнения, история, день государственного флага и герба крыма, новости крыма
Надо дополнять: историк рассказал об изменениях в гимн Крыма

В Крыму предложили вместо замены гимна написать к нему второй куплет

19:58 24.09.2024
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Крымский гимн – это великолепное сочетание лаконичности и выразительности, он носит объединяющий характер, поэтому, если ощущается необходимость некоторого изменения государственной символики, то можно написать к гимну второй куплет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
У Крыма появится новый гимн, создание рабочей группы по его подготовке уже обсуждается. С такой инициативой выступил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
По его мнению, содержание нового гимна должно "фиксировать исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию".
"В вопросах государственной символики, а гимн относится к этому разряду ценностей, надо быть очень острожными. Это те вопросы, которые не терпят сиюминутных решений, потому что гимн, как и герб, как и флаг – это не политический лозунг. И гимны государства создаются не на жизнь одного поколения. Они создаются на века, потому что выражают некоторые сущностные вещи, то, что относится к нашей идентичности", – прокомментировал инициативу Мальгин.
По его словам, ценность государственной символики в том, что она веками может не меняться и, глядя на нее, у сообщества возникает целая гамма чувств. Это история, сформулированная в коротких символах: гимн, герб, флаг.
Выражение этой идеи стабильности заключается в неизменности наших коренных символов, это наша традиция, наш культурный код, его надо уважать и очень трепетно к нему относиться, считает историк.
При этом он не исключил, что какие-то изменения все же могут вноситься в гимн.
"У нас достаточно короткий гимн, там только один куплет. Давайте напишем второй куплет, где будет сказано о том, что происходит сегодня", – предложил Мальгин.
Музыка гениального композитора Алемдара Караманова должна звучать в гимне Крыма и этот гимн нужно изучать, повторять и петь, уверен историк.
Крымский гимн хорош тем, что это великолепное сочетание лаконичности и выразительности. Он носит объединяющий характер. К тому же, это авторство гениального композитора, а "Караманова номер два" сегодня негде взять, напомнил Мальгин.
"Если ощущается необходимость внесения каких-то новых элементов, то есть еще возможность новых куплетов и новых слов. Вот этим и можно реализовать тот потенциал, который в нашем гимне заложен и существует", – считает историк.
По мнению Мальгина, до того, как гимн, герб и флаг были созданы, это был вопрос властей, но после того, как атрибуты утверждены, это уже общенародное достояние. И теперь решать о смене гимна может не узкая группа людей, а только широкие слои крымчан – это непосредственно касается существования всего крымского сообщества.

"Символика не должна часто меняться, она выражает стабильность государственного образования", – подытожил историк.

Государственный флаг и герб Республики Крым не будут изменяться вслед за созданием нового гимна. Они были разработаны в 1991 году не чиновниками и не пиарщиками, а народом, и поэтому эта символика не потеряла своего значения. Такое мнение в День государственного флага и гимна Республики Крым высказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Автору гимна Республики Крым, классику композиторского искусства Алемдару Караманову 10 сентября 2024 года исполнилось бы 90 лет.
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