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Музыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторий - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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Музыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторий
Музыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторий - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Музыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторий
Произведения крымского композитора Алемдара Караманова включены в программу Московской консерватории. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым на... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T21:32
2024-09-09T21:32
культура
крым
музыка
алемдар караманов
искусство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Произведения крымского композитора Алемдара Караманова включены в программу Московской консерватории. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной 90-летию композитора, сказала его дочь Кристина.В свою очередь заместитель директора по организационной и воспитательной работе Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского Елена Гукасян подчеркнула, что определенные произведения Караманова обязательно исполняются и в их учебном заведении.Также она напомнила, что для студентов Симферопольского училища существует премия госсовета Крыма имени Караманова, которая ежегодно присуждается семерым лучшим студентам."Эта премия за исполнение и популяризацию музыки Алемдара Сабитовича", – уточнила замдиректора.Также Елена Гукасян пригласила всех желающих во вторник, 10 сентября, в день 90-летия почетного крымчанина, автора гимна Республики Крым Алемдара Караманова на бесплатный концерт в музыкальное училище. Все произведения исполнят нынешние и бывшие студенты и преподаватели училища.После концерта запланирован премьерный показ фильма о талантливом крымчанине, уточнила дочь музыканта. Картина создана Фондом Алемдара Караманова в Москве."Это философский фильм, знакомство с его музыкой в объеме. Это первый фильм из цикла пяти лент", – сказала гостья пресс-центра.
https://crimea.ria.ru/20240909/v-krymu-bessledno-propali-noty-odnogo-iz-proizvedeniy-velikogo-karamanova-1140190391.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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культура, крым, музыка, алемдар караманов, искусство
Музыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторий

Произведения Караманова стали программными для студентов Московской консерватории

21:32 09.09.2024
 
© Фото: группа в соцсети Facebook, посвященная творчеству и наследию Алемдара КарамановаАлемдар Караманов. Архивное фото
Алемдар Караманов. Архивное фото
© Фото: группа в соцсети Facebook, посвященная творчеству и наследию Алемдара Караманова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Произведения крымского композитора Алемдара Караманова включены в программу Московской консерватории. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной 90-летию композитора, сказала его дочь Кристина.

"Папино имя внесено в перечень вузов. В частности, в Московской консерватории по классу композиции изучают его творчество. Ряд студентов уже защитили диссертации по его музыке. Есть такой музыковед Максим Подскочий, он выпускник и аспирант Московской консерватории. Максим защитил диссертацию по симфоническим произведениям Алемдара Сабитовича", – сказала она.

В свою очередь заместитель директора по организационной и воспитательной работе Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского Елена Гукасян подчеркнула, что определенные произведения Караманова обязательно исполняются и в их учебном заведении.
Также она напомнила, что для студентов Симферопольского училища существует премия госсовета Крыма имени Караманова, которая ежегодно присуждается семерым лучшим студентам.
"Эта премия за исполнение и популяризацию музыки Алемдара Сабитовича", – уточнила замдиректора.
Также Елена Гукасян пригласила всех желающих во вторник, 10 сентября, в день 90-летия почетного крымчанина, автора гимна Республики Крым Алемдара Караманова на бесплатный концерт в музыкальное училище. Все произведения исполнят нынешние и бывшие студенты и преподаватели училища.
После концерта запланирован премьерный показ фильма о талантливом крымчанине, уточнила дочь музыканта. Картина создана Фондом Алемдара Караманова в Москве.
"Это философский фильм, знакомство с его музыкой в объеме. Это первый фильм из цикла пяти лент", – сказала гостья пресс-центра.
Студент Московской государственной консерватории им. Чайковского Алемдар Караманов
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В Крыму бесследно пропали ноты одного из произведений великого Караманова
 
КультураКрымМузыкаАлемдар КарамановИскусство
 
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