https://crimea.ria.ru/20240909/muzyka-karamanova-vkhodit-v-uchebnye-programmy-studentov-konservatoriy-1140238794.html

Музыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторий

Музыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторий - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Музыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторий

Произведения крымского композитора Алемдара Караманова включены в программу Московской консерватории. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым на... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T21:32

2024-09-09T21:32

2024-09-09T21:32

культура

крым

музыка

алемдар караманов

искусство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Произведения крымского композитора Алемдара Караманова включены в программу Московской консерватории. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной 90-летию композитора, сказала его дочь Кристина.В свою очередь заместитель директора по организационной и воспитательной работе Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского Елена Гукасян подчеркнула, что определенные произведения Караманова обязательно исполняются и в их учебном заведении.Также она напомнила, что для студентов Симферопольского училища существует премия госсовета Крыма имени Караманова, которая ежегодно присуждается семерым лучшим студентам."Эта премия за исполнение и популяризацию музыки Алемдара Сабитовича", – уточнила замдиректора.Также Елена Гукасян пригласила всех желающих во вторник, 10 сентября, в день 90-летия почетного крымчанина, автора гимна Республики Крым Алемдара Караманова на бесплатный концерт в музыкальное училище. Все произведения исполнят нынешние и бывшие студенты и преподаватели училища.После концерта запланирован премьерный показ фильма о талантливом крымчанине, уточнила дочь музыканта. Картина создана Фондом Алемдара Караманова в Москве."Это философский фильм, знакомство с его музыкой в объеме. Это первый фильм из цикла пяти лент", – сказала гостья пресс-центра.

https://crimea.ria.ru/20240909/v-krymu-bessledno-propali-noty-odnogo-iz-proizvedeniy-velikogo-karamanova-1140190391.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, крым, музыка, алемдар караманов, искусство