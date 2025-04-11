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Погода в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах сейчас

Погода в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах сейчас - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Погода в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах сейчас

На дорогах Крыма в связи с усилением снегопада дежурят 41 комбинированная дорожная машина. Об этом сообщили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T22:51

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2025-04-11T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в связи с усилением снегопада дежурят 41 комбинированная дорожная машина. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".Отмечается, что в Симферополе, пригороде и долине сейчас 0 градусов. На дорогах работает восемь спецмашин.В Ялте +2 и идет мокрый снег. На Ангарском перевале снегопад. С последствиями непогоды борются три единицы спецтехники. На Грушевском перевале +3, идет мелкий снег, покрытие влажное, обработанное.В Белогорском районе Крыма осадков нет. В пятницу на Крым обрушилась непогода – с утра постоянно идут дожди и мокрый снег. То информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, также пройдут дожди, выпадет мокрый снег, снег, местами ожидаются очень сильные осадки. Ненастную погоду с дождями и мокрым снегом в Крым принес южный циклон.В Симферополе в связи с выпадением осадков и понижением температуры воздуха городские службы приведены в состояние повышенной готовности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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