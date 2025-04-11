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Погода в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах сейчас - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Погода в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах сейчас
Погода в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах сейчас - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Погода в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах сейчас
На дорогах Крыма в связи с усилением снегопада дежурят 41 комбинированная дорожная машина. Об этом сообщили в "Крымавтодоре". РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T22:51
2025-04-11T22:59
ситуация на дорогах крыма
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погода в крыму
крымская погода
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в связи с усилением снегопада дежурят 41 комбинированная дорожная машина. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".Отмечается, что в Симферополе, пригороде и долине сейчас 0 градусов. На дорогах работает восемь спецмашин.В Ялте +2 и идет мокрый снег. На Ангарском перевале снегопад. С последствиями непогоды борются три единицы спецтехники. На Грушевском перевале +3, идет мелкий снег, покрытие влажное, обработанное.В Белогорском районе Крыма осадков нет. В пятницу на Крым обрушилась непогода – с утра постоянно идут дожди и мокрый снег. То информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, также пройдут дожди, выпадет мокрый снег, снег, местами ожидаются очень сильные осадки. Ненастную погоду с дождями и мокрым снегом в Крым принес южный циклон.В Симферополе в связи с выпадением осадков и понижением температуры воздуха городские службы приведены в состояние повышенной готовности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Погода в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах сейчас

В Крыму для расчистки снега на дороги и перевалы вышла 41 машина спецтехники

22:51 11.04.2025 (обновлено: 22:59 11.04.2025)
 
© КрымавтодорСнегопад в Крыму
Снегопад в Крыму
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в связи с усилением снегопада дежурят 41 комбинированная дорожная машина. Об этом сообщили в "Крымавтодоре".
Отмечается, что в Симферополе, пригороде и долине сейчас 0 градусов. На дорогах работает восемь спецмашин.
В Ялте +2 и идет мокрый снег.
На Ангарском перевале снегопад. С последствиями непогоды борются три единицы спецтехники. На Грушевском перевале +3, идет мелкий снег, покрытие влажное, обработанное.
В Белогорском районе Крыма осадков нет.
"Всего на дежурстве — 41 единица техники. Будьте осторожны! Особенно на перевалах и в местах с плохой видимостью", - призвали дорожники автомобилистов.
В пятницу на Крым обрушилась непогода – с утра постоянно идут дожди и мокрый снег. То информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, также пройдут дожди, выпадет мокрый снег, снег, местами ожидаются очень сильные осадки. Ненастную погоду с дождями и мокрым снегом в Крым принес южный циклон.
В Симферополе в связи с выпадением осадков и понижением температуры воздуха городские службы приведены в состояние повышенной готовности.
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