https://crimea.ria.ru/20250411/peregovory-ssha-i-rossii-o-chem-govorili-putin-i-uitkoff-1145609897.html

Переговоры США и России: о чем говорили Путин и Уиткофф

Переговоры США и России: о чем говорили Путин и Уиткофф - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Переговоры США и России: о чем говорили Путин и Уиткофф

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Санкт-Петербурге обсудили аспекты урегулирования конфликта на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T22:42

2025-04-11T22:42

2025-04-11T22:46

владимир путин (политик)

стивен уиткофф

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сша

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кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Санкт-Петербурге обсудили аспекты урегулирования конфликта на Украине. Об этом по итогам переговоров сообщается на сайте Кремля.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в пятницу в Санкт-Петербурге. Спецпосланник Трампа прилетел в аэропорт Пулково утром. Днем он провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Позже стало известно о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Они начались около 18 часов вечера. Беседа проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки.Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта — тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент Путин. Тогда Уиткофф предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а российский лидер через него передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), стивен уиткофф, россия, сша, украина, политика, кремль, новости