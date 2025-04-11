Переговоры США и России: о чем говорили Путин и Уиткофф
Путин и Уиткофф на переговорах в Петербурге обсудили вопросы урегулирования на Украине
22:42 11.04.2025 (обновлено: 22:46 11.04.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Санкт-Петербурге обсудили аспекты урегулирования конфликта на Украине. Об этом по итогам переговоров сообщается на сайте Кремля.
"Глава российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования", - сообщается на сайте Кремля.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла в пятницу в Санкт-Петербурге. Спецпосланник Трампа прилетел в аэропорт Пулково утром. Днем он провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Позже стало известно о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Они начались около 18 часов вечера. Беседа проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки.
Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта — тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент Путин. Тогда Уиткофф предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а российский лидер через него передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.
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