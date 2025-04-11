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Февраль в апреле: ждать ли потепления в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Февраль в апреле: ждать ли потепления в Крыму на выходных
Февраль в апреле: ждать ли потепления в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Февраль в апреле: ждать ли потепления в Крыму на выходных
На выходных в Крыму сохранится устойчиво низкая для апреля температура, соответствующая февральской норме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T20:40
2025-04-11T20:40
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. На выходных в Крыму сохранится устойчиво низкая для апреля температура, соответствующая февральской норме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В субботу эксперт прогнозирует 2 градуса мороза ночью и всего от 3 до 8 градусов выше нуля в течение дня. Осадки никуда не исчезнут. В светлое время суток будет идти дождь, переходящий в мокрый снег. В сумерках в небе можно будет увидеть настоящие белые хлопья.Ночью термометры покажут от -1 до +4 градусов, а вот днем значения поднимутся до 11 тепла. Правда, апрельская норма все равно выше, 16 градусов, заметил специалист."А дальше, на следующей неделе, погода нас будет радовать тем, что температура не только вернется в норму апреля, но и такими всполохами майского, а может даже июньского тепла будет дотягиваться до Крыма", – обнадежил своим прогнозом ведущий специалист ФОБОС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег в Крыму в апреле: норма или аномалияНепогода оставила без света более 30 населенных пунктов в Крыму В Крыму апрельский снег пополнит запасы воды
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
Февраль в апреле: ждать ли потепления в Крыму на выходных

В Крыму на выходных будет холодно и мокро – ФОБОС

20:40 11.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег на цветущих деревьях в Крыму
Снег на цветущих деревьях в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. На выходных в Крыму сохранится устойчиво низкая для апреля температура, соответствующая февральской норме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В субботу эксперт прогнозирует 2 градуса мороза ночью и всего от 3 до 8 градусов выше нуля в течение дня. Осадки никуда не исчезнут. В светлое время суток будет идти дождь, переходящий в мокрый снег. В сумерках в небе можно будет увидеть настоящие белые хлопья.
"В воскресенье атмосферное давление начнет расти, и осадки примут незначительный локальный характер. Тем не менее пока температура будет не дотягивать до нормальных в апреле многолетних показателей", – говорит Тишковец.
Ночью термометры покажут от -1 до +4 градусов, а вот днем значения поднимутся до 11 тепла. Правда, апрельская норма все равно выше, 16 градусов, заметил специалист.
"А дальше, на следующей неделе, погода нас будет радовать тем, что температура не только вернется в норму апреля, но и такими всполохами майского, а может даже июньского тепла будет дотягиваться до Крыма", – обнадежил своим прогнозом ведущий специалист ФОБОС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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