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США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации

США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации - РИА Новости Крым, 11.04.2025

США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации

Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о необходимости ужесточить мобилизацию на Украине – это скрытое обращение к украинскому обществу в связи с решением... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T21:37

2025-04-11T21:37

2025-04-11T21:37

радио "спутник в крыму"

мобилизация на украине

александр сырский

в мире

владимир киреев

владимир зеленский

сша

мнения

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о необходимости ужесточить мобилизацию на Украине – это скрытое обращение к украинскому обществу в связи с решением выйти на мирные переговоры с Россией, принятым под давлением США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев.Ранее главком ВСУ Александр Сырский в своем обращении заявил, что для поддержания боеспособности армии требуется ежемесячная мобилизация примерно 30 тысяч человек. В ряде СМИ эта новость была подана, как случайно раскрытая им информация о колоссальных потерях в украинских войсках.По мнению эксперта, это может свидетельствовать о том, что Владимир Зеленский "принял решение о необходимости выходить на процесс мирных переговоров", то есть Соединенные Штаты "его все-таки додавили".Однако объяснить это украинскому обществу теперь придется как-то по-особенному, поскольку внутри политической системы страны бушует собственный конфликт, заметил Киреев."Националисты прямо заявляют, что если Зеленский выйдет на мирные переговоры, то будет военный переворот. Ситуация небезобидная, потому что лояльность украинской армии и спецслужб очень под большим вопросом. Сражаться против националистов они не будут по многим причинам", – сказал политолог.Одна из них – созданный в украинском обществе "культ святости" националистов, из-за чего бороться с ними военным и силовикам будет сложно и морально, и психологически, считает политолог. К тому же, "они вряд ли захотят жертвовать жизнями, сражаясь с достаточно мотивированными людьми", добавил он."И Сырский дает сигнал обществу о том, что, если вы хотите продолжения войны, то будьте готовы: 30 тысяч человек каждый месяц мы будем мобилизовать для участия в военных действиях", – сказал Киреев.При этом, по его мнению, это сильно преуменьшенная численность.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронтеЗа неделю Киев потерял почти 11 тысяч боевиковУкраинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизации

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобилизация на украине, александр сырский, в мире, владимир киреев, владимир зеленский, сша, мнения, всу (вооруженные силы украины), потери всу