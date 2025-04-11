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США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации
США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации - РИА Новости Крым, 11.04.2025
США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации
Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о необходимости ужесточить мобилизацию на Украине – это скрытое обращение к украинскому обществу в связи с решением... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T21:37
2025-04-11T21:37
радио "спутник в крыму"
мобилизация на украине
александр сырский
в мире
владимир киреев
владимир зеленский
сша
мнения
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о необходимости ужесточить мобилизацию на Украине – это скрытое обращение к украинскому обществу в связи с решением выйти на мирные переговоры с Россией, принятым под давлением США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев.Ранее главком ВСУ Александр Сырский в своем обращении заявил, что для поддержания боеспособности армии требуется ежемесячная мобилизация примерно 30 тысяч человек. В ряде СМИ эта новость была подана, как случайно раскрытая им информация о колоссальных потерях в украинских войсках.По мнению эксперта, это может свидетельствовать о том, что Владимир Зеленский "принял решение о необходимости выходить на процесс мирных переговоров", то есть Соединенные Штаты "его все-таки додавили".Однако объяснить это украинскому обществу теперь придется как-то по-особенному, поскольку внутри политической системы страны бушует собственный конфликт, заметил Киреев."Националисты прямо заявляют, что если Зеленский выйдет на мирные переговоры, то будет военный переворот. Ситуация небезобидная, потому что лояльность украинской армии и спецслужб очень под большим вопросом. Сражаться против националистов они не будут по многим причинам", – сказал политолог.Одна из них – созданный в украинском обществе "культ святости" националистов, из-за чего бороться с ними военным и силовикам будет сложно и морально, и психологически, считает политолог. К тому же, "они вряд ли захотят жертвовать жизнями, сражаясь с достаточно мотивированными людьми", добавил он."И Сырский дает сигнал обществу о том, что, если вы хотите продолжения войны, то будьте готовы: 30 тысяч человек каждый месяц мы будем мобилизовать для участия в военных действиях", – сказал Киреев.При этом, по его мнению, это сильно преуменьшенная численность.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронтеЗа неделю Киев потерял почти 11 тысяч боевиковУкраинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизации
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РИА Новости Крым
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мобилизация на украине, александр сырский, в мире, владимир киреев, владимир зеленский, сша, мнения, всу (вооруженные силы украины), потери всу
США Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизации

Заявление об усилении мобилизации на Украине – сигнал о готовности выйти на переговоры

21:37 11.04.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о необходимости ужесточить мобилизацию на Украине – это скрытое обращение к украинскому обществу в связи с решением выйти на мирные переговоры с Россией, принятым под давлением США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский в своем обращении заявил, что для поддержания боеспособности армии требуется ежемесячная мобилизация примерно 30 тысяч человек. В ряде СМИ эта новость была подана, как случайно раскрытая им информация о колоссальных потерях в украинских войсках.
"Сырский был заменой Залужному (Валерий, экс-главком ВСУ – ред.), который проявлял какую-то самостоятельность. Сырский же совсем карманный военачальник, который выполняет любые, даже самые кровавые, поручения киевского режима. И тут вдруг он проговаривается?" – заметил Киреев.
По мнению эксперта, это может свидетельствовать о том, что Владимир Зеленский "принял решение о необходимости выходить на процесс мирных переговоров", то есть Соединенные Штаты "его все-таки додавили".
Однако объяснить это украинскому обществу теперь придется как-то по-особенному, поскольку внутри политической системы страны бушует собственный конфликт, заметил Киреев.
"Националисты прямо заявляют, что если Зеленский выйдет на мирные переговоры, то будет военный переворот. Ситуация небезобидная, потому что лояльность украинской армии и спецслужб очень под большим вопросом. Сражаться против националистов они не будут по многим причинам", – сказал политолог.
Одна из них – созданный в украинском обществе "культ святости" националистов, из-за чего бороться с ними военным и силовикам будет сложно и морально, и психологически, считает политолог. К тому же, "они вряд ли захотят жертвовать жизнями, сражаясь с достаточно мотивированными людьми", добавил он.
"И Сырский дает сигнал обществу о том, что, если вы хотите продолжения войны, то будьте готовы: 30 тысяч человек каждый месяц мы будем мобилизовать для участия в военных действиях", – сказал Киреев.
При этом, по его мнению, это сильно преуменьшенная численность.
"Потому что по оценкам западных аналитических структур, каждый месяц гибнет до 60 тысяч украинцев. Поэтому 30 тысяч – цифра щадящая. То есть даже в ситуации, когда они кошмарят население, все равно преуменьшают. Пугают украинское общество, но ограниченно, чтобы уж совсем люди не вошли в состояние шока", – заключил эксперт.
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Радио "Спутник в Крыму"Мобилизация на УкраинеАлександр СырскийВ миреВладимир КиреевВладимир ЗеленскийСШАМненияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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