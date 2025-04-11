https://crimea.ria.ru/20250411/za-nedelyu-kiev-poteryal-pochti-11-tysyach-boevikov-1145598498.html
За неделю Киев потерял почти 11 тысяч боевиков
За неделю Киев потерял почти 11 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 11.04.2025
За неделю Киев потерял почти 11 тысяч боевиков
Российские военные за неделю боев в зоне проведения спецоперации на Украине, а также в Курской области уничтожили 10 635 боевиков ВСУ, сотни единиц военной... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T14:33
2025-04-11T14:33
2025-04-11T14:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю боев в зоне проведения спецоперации на Украине, а также в Курской области уничтожили 10 635 боевиков ВСУ, сотни единиц военной техники и вооружения. Об этом в недельной сводке сообщает Минобороны РФ.В течение недели военные группировки войск "Север" продолжали уничтожать врага на курской земле. Благодаря активным действиям освобождены населенные пункты Гуево Курской области, Басовка и Журавка Сумской области.На Харьковском и Белгородском направлениях враг также понес потери.Подразделения группировки войск "Запад" освободили Катериновку в Донецкой Народной Республике.На этой линии фронта ВСУ потеряли свыше 1585 военнослужащих, шесть боевых бронемашин, в том числе польских и американских. Уничтожены 21 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили свое тактическое положение. И ликвидировали на вверенном участке до 2085 военнослужащих противника, пять танков, 19 боевых бронемашин. Уничтожены 104 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" также заняли более выгодные рубежи и позиции.Потери Киева в этом квадрате превысили 3005 человек, также уничтожены 34 вражеские боевые бронемашины. Сожжены 38 автомобилей и 29 артиллерийских орудий.Подразделения группировки войск "Восток" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ и уничтожили свыше 1060 военнослужащих, пять боевых бронемашин, 26 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, включая шесть западного производства.Подразделения группировки войск "Днепр" также заняли более выгодные рубежи и позиции. На этом участке враг потерял свыше 555 солдат, 13 боевых бронемашин, 41 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов.Кроме того, как уточнили в Минобороны России, за неделю силы ПВО сбили 27 управляемых авиабомб JDAM и 19 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 1200 беспилотников.Также в пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России за неделю нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами по объектам на Украине.Неделей ранее российские военные уничтожили почти 10 тысяч солдат ВСУ в зоне спецоперации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронтеУкраинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизацииВойска ЕС могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ – мнение
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За неделю Киев потерял почти 11 тысяч боевиков
Почти 11 тысяч боевиков Зеленского ликвидированы за неделю – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю боев в зоне проведения спецоперации на Украине, а также в Курской области уничтожили 10 635 боевиков ВСУ, сотни единиц военной техники и вооружения. Об этом в недельной сводке сообщает Минобороны РФ.
В течение недели военные группировки войск "Север"
продолжали уничтожать врага на курской земле. Благодаря активным действиям освобождены населенные пункты Гуево Курской области, Басовка
и Журавка
Сумской области.
На Харьковском и Белгородском направлениях враг также понес потери.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2345 военнослужащих, четыре танка, 41 боевая бронированная машина и 79 автомобилей. Уничтожены 20 орудий полевой артиллерии и пять складов боеприпасов", - говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Запад"
освободили Катериновку
в Донецкой Народной Республике.
На этой линии фронта ВСУ потеряли свыше 1585 военнослужащих, шесть боевых бронемашин, в том числе польских и американских. Уничтожены 21 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили свое тактическое положение. И ликвидировали на вверенном участке до 2085 военнослужащих противника, пять танков, 19 боевых бронемашин. Уничтожены 104 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.
В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" также заняли более выгодные рубежи и позиции.
Потери Киева в этом квадрате превысили 3005 человек, также уничтожены 34 вражеские боевые бронемашины. Сожжены 38 автомобилей и 29 артиллерийских орудий.
Подразделения группировки войск "Восток" за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ и уничтожили свыше 1060 военнослужащих, пять боевых бронемашин, 26 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, включая шесть западного производства.
Подразделения группировки войск "Днепр" также заняли более выгодные рубежи и позиции. На этом участке враг потерял свыше 555 солдат, 13 боевых бронемашин, 41 автомобиль и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов.
Кроме того, как уточнили в Минобороны России, за неделю силы ПВО сбили 27 управляемых авиабомб JDAM и 19 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 1200 беспилотников.
Также в пятницу сообщалось, что Вооруженные силы России за неделю нанесли восемь групповых ударов
высокоточным оружием и ударными дронами по объектам на Украине.
Неделей ранее российские военные уничтожили
почти 10 тысяч солдат ВСУ в зоне спецоперации.
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