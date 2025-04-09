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Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронте

Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронте - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Сырский признал колоссальные потери ВСУ на фронте

Слова главкома ВСУ Александра Сырского о необходимости ежемесячной мобилизации 30 тысяч человек подтверждают информацию о реальных потерях украинских войск и... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T16:47

2025-04-09T16:47

2025-04-09T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова главкома ВСУ Александра Сырского о необходимости ежемесячной мобилизации 30 тысяч человек подтверждают информацию о реальных потерях украинских войск и полностью опровергают озвучиваемые Владимиром Зеленским данные. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Сырский ранее в интервью украинским СМИ заявил, что на Украине необходимо ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек, чтобы придерживаться плана по пополнению войск. Чтобы выполнить этот план, необходимо использовать цифровизацию, чтобы знать, где находятся уклонисты. Слова главкома вызвали бурю возмущения среди украинских пользователей Telegram. В комментариях люди заявили, что украинских мужчин "отправляют на смерть", и потребовали мобилизовать сперва сотрудников ТЦК (аналог военкомата), полицейских, а также депутатов и их детей.При этом, по мнению эксперта, даже если Сырскому и генштабу ВСУ удастся мобилизовывать ежемесячно 30 тысяч человек, психофизическая и боевая подготовка новобранцев будет очень далека от оптимальной. Ставка на молодежь в возрасте 18-24 лет создаст небольшой запас возможностей для ВСУ, поскольку эти люди в основной массе просто не готовы воевать, считает он."Все, кто был относительно хорошо подготовлен, имел опыт войны в Донбассе, уже практически полностью выбиты. А у новобранцев, которых готовят специалисты НАТО по определенным инструкциям, после того как они попадают на поле боя, происходит разрыв шаблона. Единицы способны выдержать этот удар судьбы", - пояснил аналитик.По мнению Хроленко, эти новобранцы станут пушечным мясо, и Сырский в данном случае фактически становится соучастником геноцида украинцев, который организовали США и страны Европы.При этом, оценивая реакцию украинского общества на слова главкома ВСУ, эксперт усомнился в том, что в стране могут произойти стихийные бунты из-за насильственной мобилизации.Кроме того, констатировал Хроленко, СБУ с 2014 года значительно усилила репрессии, подавив и уничтожив все "здоровые ростки" в украинском обществе. И к любому гипотетическому протесту тут же приклеят этикетку "российская диверсия", результатом чего станет жестокое подавление протеста, вплоть до уничтожения его участников, подытожил эксперт.Мобилизация на УкраинеНа Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В социальных сетях регулярно появляются видео похищения людей сотрудниками ТЦК прямо с улиц городов, и кадры, где видны попытки простых людей защитить своих родных или даже просто прохожих от незаконных действий сотрудников ТЦК. Во многих случаях на защиту мужчин становятся женщины. Накануне омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщила о смерти жителя Харькова от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ. У мужчины осталось двое маленьких детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Читайте также на РИА Новости Крым:Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиляДжентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовикеНа Украине мужчина застрелил военкома и спас мобилизованного

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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