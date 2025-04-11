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В Германии сделали неутешительное для Украины заявление - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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В Германии сделали неутешительное для Украины заявление
В Германии сделали неутешительное для Украины заявление - РИА Новости Крым, 11.04.2025
В Германии сделали неутешительное для Украины заявление
Киев не получит от Германии новых противовоздушных систем Patriot минимум до 2027 года. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T18:40
2025-04-11T18:40
германия
борис писториус
в мире
украина
patriot (зенитный ракетный комплекс)
коллективный запад
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Киев не получит от Германии новых противовоздушных систем Patriot минимум до 2027 года. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по Украине в Брюсселе заявил министр обороны Борис Писториус.В замен на вооружения он пообещал дополнительную военную помощь на 11 миллиардов евро .которую Киев получит до 2029 года."Кроме того, мы расширим возможности ремонта систем на Украине. Мы заключим дополнительные рамочные соглашения о запасных частях с предприятиями оборонной промышленности как можно скорее", - добавил немецкий министр.По данным немецкого правительства, Германия ранее поставила Украине три батареи Patriot с запасными частями, четыре пусковые установки Patriot и ракеты-перехватчики.В марте СМИ писали, что Франция и Италия заблокировали выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году. После этого Владимир Зеленский признал, что в бюджете Украины недостаточно средств на финансирование собственной армии. По его мнению, этим должна заниматься Европа. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 на УкраинеЗеленский сделал резкое заявление о помощи со стороны СШАЗеленский попросил у ЕС пять миллиардов евро на "стойкость"
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германия, борис писториус, в мире, украина, patriot (зенитный ракетный комплекс), коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости
В Германии сделали неутешительное для Украины заявление

Германия до 2027 года не сможет предоставить Украине новые системы ПВО Patriot - Писториус

18:40 11.04.2025
 
© Фото: DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© Фото: DoD / Glenn Fawcett
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Киев не получит от Германии новых противовоздушных систем Patriot минимум до 2027 года. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по Украине в Брюсселе заявил министр обороны Борис Писториус.

"В данный момент мы не можем предоставить больше систем Patriot, потому что ждем поставок от Raytheon в ближайшие годы, они будут только в 2027 году, если я припоминаю верно",- заявил Писториус.

В замен на вооружения он пообещал дополнительную военную помощь на 11 миллиардов евро .которую Киев получит до 2029 года.
"Кроме того, мы расширим возможности ремонта систем на Украине. Мы заключим дополнительные рамочные соглашения о запасных частях с предприятиями оборонной промышленности как можно скорее", - добавил немецкий министр.
По данным немецкого правительства, Германия ранее поставила Украине три батареи Patriot с запасными частями, четыре пусковые установки Patriot и ракеты-перехватчики.
В марте СМИ писали, что Франция и Италия заблокировали выделение пяти миллиардов евро на обеспечение Украины боеприпасами в этом году. После этого Владимир Зеленский признал, что в бюджете Украины недостаточно средств на финансирование собственной армии. По его мнению, этим должна заниматься Европа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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