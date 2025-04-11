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Крымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерии - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Крымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерии
Крымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерии - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Крымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерии
В Республике Крым началось масштабное бесплатное тестирование населения на наличие иммунитета к ряду опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T21:50
2025-04-11T21:50
здоровье
крым
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
иммунитет
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Республике Крым началось масштабное бесплатное тестирование населения на наличие иммунитета к ряду опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщается в Тelegram-канале правительства региона.Исследование организовано Роспотребнадзором и доступно для жителей всех возрастных категорий.Особое внимание уделяется детям: участие в исследовании позволит родителям убедиться в эффективности сделанных прививок.Для участия необходимо заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора. После этого на электронную почту крымчан будет направлено приглашение с возможностью выбрать удобную дату и время визита в один из пунктов сдачи крови.Перед посещением рекомендуется взять с собой прививочный сертификат или любую медицинскую документацию, содержащую информацию о вакцинации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срок регистрации цен на жизненно важные лекарства сократилиСтабильно на спад: заболеваемость ОРВИ и гриппом в России падаетВ Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц
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РИА Новости Крым
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здоровье, крым, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, иммунитет, новости крыма, роспотребнадзор, дети
Крымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерии

Крымчане бесплатно могут проверить иммунитет к кори, краснухе, паротиту и дифтерии

21:50 11.04.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОбследование
Обследование - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Республике Крым началось масштабное бесплатное тестирование населения на наличие иммунитета к ряду опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщается в Тelegram-канале правительства региона.
Исследование организовано Роспотребнадзором и доступно для жителей всех возрастных категорий.
"Оно поможет узнать, насколько защищены крымчане от таких болезней, как корь, краснуха, паротит и дифтерия", – уточняют в публикации.
Особое внимание уделяется детям: участие в исследовании позволит родителям убедиться в эффективности сделанных прививок.
Для участия необходимо заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора. После этого на электронную почту крымчан будет направлено приглашение с возможностью выбрать удобную дату и время визита в один из пунктов сдачи крови.
"Пройти бесплатное исследование можно будет на базе медучреждений в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Алуште, Джанкое, Керчи и Красноперекопске. А также в Бахчисарайском, Кировском, Нижнегорском, Раздольненском, Советском и Черноморском районах", – перечислили в пресс-службе правительства Крыма.
Перед посещением рекомендуется взять с собой прививочный сертификат или любую медицинскую документацию, содержащую информацию о вакцинации.
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