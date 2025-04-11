https://crimea.ria.ru/20250411/krymchane-mogut-besplatno-proverit-immunitet-k-kori-i-difterii-1145598249.html

Крымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерии

Крымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерии - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Крымчане могут бесплатно проверить иммунитет к кори и дифтерии

В Республике Крым началось масштабное бесплатное тестирование населения на наличие иммунитета к ряду опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T21:50

2025-04-11T21:50

2025-04-11T21:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Республике Крым началось масштабное бесплатное тестирование населения на наличие иммунитета к ряду опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщается в Тelegram-канале правительства региона.Исследование организовано Роспотребнадзором и доступно для жителей всех возрастных категорий.Особое внимание уделяется детям: участие в исследовании позволит родителям убедиться в эффективности сделанных прививок.Для участия необходимо заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора. После этого на электронную почту крымчан будет направлено приглашение с возможностью выбрать удобную дату и время визита в один из пунктов сдачи крови.Перед посещением рекомендуется взять с собой прививочный сертификат или любую медицинскую документацию, содержащую информацию о вакцинации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срок регистрации цен на жизненно важные лекарства сократилиСтабильно на спад: заболеваемость ОРВИ и гриппом в России падаетВ Крыму на федеральные деньги обновят приемные отделения больниц

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, крым, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, иммунитет, новости крыма, роспотребнадзор, дети