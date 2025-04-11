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Ялта осталась без света из-за аварии
Ялта осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Ялта осталась без света из-за аварии
Часть Ялты в пятницу вечером осталась без энергоснабжения из-за аварии, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T21:10
2025-04-11T21:10
2025-04-11T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Часть Ялты в пятницу вечером осталась без энергоснабжения из-за аварии, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщает администрация города.На месте работает аварийная бригада "Крымэнерго". Ведутся аварийно-восстановительные работы.В пятницу на Крым обрушилась непогода – с утра постоянно идут дожди и мокрый снег. Холод и ненастье принес на полуостров южный циклон. В регионе действует трехдневное штормовое предупреждение. Спасатели предупредили о гололеде и налипании мокрого снега.Черноморский район Крыма из-за непогоды был частично обесточен. В Керчи в свою очередь затопило набережную. Под воду ушла часть, которая находится рядом с фонтаном и памятником школьнику.В Симферополе городские службы приведены в состояние повышенной готовности. На дежурство вышли шесть комбинированных машин, которые в случае необходимости будут осуществлять обработку улиц, спусков, подъемов и мостовых сооружений.По информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, также пройдут дожди, выпадет мокрый снег, снег, местами ожидаются очень сильные осадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Ялта осталась без света из-за аварии
В Ялте из-за аварии часть города осталась без электричества