Рейтинг@Mail.ru
Ялта осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250411/yalta-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-1145608873.html
Ялта осталась без света из-за аварии
Ялта осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Ялта осталась без света из-за аварии
Часть Ялты в пятницу вечером осталась без энергоснабжения из-за аварии, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T21:10
2025-04-11T21:10
крым
ялта
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
общество
погода в крыму
крымская погода
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110090/54/1100905491_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_fb7ac9b7a9fc0de17ba1185f19a31bda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Часть Ялты в пятницу вечером осталась без энергоснабжения из-за аварии, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщает администрация города.На месте работает аварийная бригада "Крымэнерго". Ведутся аварийно-восстановительные работы.В пятницу на Крым обрушилась непогода – с утра постоянно идут дожди и мокрый снег. Холод и ненастье принес на полуостров южный циклон. В регионе действует трехдневное штормовое предупреждение. Спасатели предупредили о гололеде и налипании мокрого снега.Черноморский район Крыма из-за непогоды был частично обесточен. В Керчи в свою очередь затопило набережную. Под воду ушла часть, которая находится рядом с фонтаном и памятником школьнику.В Симферополе городские службы приведены в состояние повышенной готовности. На дежурство вышли шесть комбинированных машин, которые в случае необходимости будут осуществлять обработку улиц, спусков, подъемов и мостовых сооружений.По информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, также пройдут дожди, выпадет мокрый снег, снег, местами ожидаются очень сильные осадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110090/54/1100905491_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_8d85181cc281b2a4fab9f5dc6a73b806.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество, погода в крыму, крымская погода, гуп рк "крымэнерго"
Ялта осталась без света из-за аварии

В Ялте из-за аварии часть города осталась без электричества

21:10 11.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВечерние виды Ялты
Вечерние виды Ялты - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Часть Ялты в пятницу вечером осталась без энергоснабжения из-за аварии, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщает администрация города.
"Из-за аварии произошло частичное отключение энергоснабжения в Ялте. Обесточены улицы: Дзержинского, Весенняя, Мухина, Московская, Цветочная, Мичурина и другие", - говорится в сообщении.
На месте работает аварийная бригада "Крымэнерго". Ведутся аварийно-восстановительные работы.
В пятницу на Крым обрушилась непогода – с утра постоянно идут дожди и мокрый снег. Холод и ненастье принес на полуостров южный циклон. В регионе действует трехдневное штормовое предупреждение. Спасатели предупредили о гололеде и налипании мокрого снега.
Черноморский район Крыма из-за непогоды был частично обесточен. В Керчи в свою очередь затопило набережную. Под воду ушла часть, которая находится рядом с фонтаном и памятником школьнику.
В Симферополе городские службы приведены в состояние повышенной готовности. На дежурство вышли шесть комбинированных машин, которые в случае необходимости будут осуществлять обработку улиц, спусков, подъемов и мостовых сооружений.
По информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, также пройдут дожди, выпадет мокрый снег, снег, местами ожидаются очень сильные осадки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЯлтаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаОбществоПогода в КрымуКрымская погодаГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10Ялта осталась без света из-за аварии
20:59В Симферополе пьяный мужчина обокрал мечеть
20:40Февраль в апреле: ждать ли потепления в Крыму на выходных
20:21Снегопад в Крыму – дорожников привели в повышенную готовность
19:55Во Флориде самолет упал на железную дорогу
19:36Пожар в центре Ялты потушили
19:33Украина ввела санкции против российских журналистов и СМИ
19:18Строительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работы
18:59В Джанкое увековечили память трех героев СВО
18:40В Германии сделали неутешительное для Украины заявление
18:20Пожар в центре Ялты "вырос" в два раза
18:06Погиб в Донбассе: Севастополь простился с героем СВО Скозыревым
17:52Пожар в центре Ялты: что известно
17:48Путин начал встречу с Уиткоффом
17:41Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя к трем годам тюрьмы
17:30Житель Махачкалы получил 9 лет за убийство в Севастополе
17:21Трамп сделал заявление на фоне встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге
17:1411 стран создадут коалицию РЭБ в поддержку Украины - Умеров
17:04В Симферополе полностью закрывают Детский парк
16:36Набережную в Керчи планируют отремонтировать по федеральной программе
Лента новостейМолния