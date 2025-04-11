Как Севастополь справляется с последствиями снегопада
В Севастополе из-за снегопада приведены в готовность 600 работников и 60 единиц техники
© Telegram Михаил РазвожаевСпецтехника убирает снег в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды все коммунальные службы переведены в повышенный режим готовности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В связи с ухудшением погодных условий все коммунальные службы в городе переведены в повышенный режим готовности. По линии ЖКХ приведено в готовность 600 работников, 60 единиц техники. В наличии 754 тонны посыпочного материала и 121 тонна технической соли", - написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, пока температура в городе плюсовая. В пригороде Севавтодор уже обработал подъемы в районе Родного и Терновки.
В разных районах города на дежурстве находятся 17 машин, готовых в случае необходимости начать обработку дорог.
Вечером из-за сильного ветра с деревьев в нескольких местах города упали ветки, все оперативно убрали, добавил Развожаев.
В пятницу на Крым обрушилась непогода – с утра постоянно идут дожди и мокрый снег. То информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, также пройдут дожди, выпадет мокрый снег, снег, местами ожидаются очень сильные осадки. Ненастную погоду с дождями и мокрым снегом в Крым принес южный циклон.
В Симферополе в связи с выпадением осадков и понижением температуры воздуха городские службы приведены в состояние повышенной готовности.
Всего на дорогах Крыма и перевала дежурит 41 спецмашина.
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