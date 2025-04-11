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Как Севастополь справляется с последствиями снегопада

Как Севастополь справляется с последствиями снегопада - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Как Севастополь справляется с последствиями снегопада

В Севастополе из-за ухудшения погоды все коммунальные службы переведены в повышенный режим готовности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T23:03

2025-04-11T23:03

2025-04-11T23:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды все коммунальные службы переведены в повышенный режим готовности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам губернатора, пока температура в городе плюсовая. В пригороде Севавтодор уже обработал подъемы в районе Родного и Терновки. В разных районах города на дежурстве находятся 17 машин, готовых в случае необходимости начать обработку дорог.Вечером из-за сильного ветра с деревьев в нескольких местах города упали ветки, все оперативно убрали, добавил Развожаев.В пятницу на Крым обрушилась непогода – с утра постоянно идут дожди и мокрый снег. То информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, также пройдут дожди, выпадет мокрый снег, снег, местами ожидаются очень сильные осадки. Ненастную погоду с дождями и мокрым снегом в Крым принес южный циклон.В Симферополе в связи с выпадением осадков и понижением температуры воздуха городские службы приведены в состояние повышенной готовности.Всего на дорогах Крыма и перевала дежурит 41 спецмашина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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