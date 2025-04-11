https://crimea.ria.ru/20250411/vstrecha-putina-i-uitkoffa-zavershilas-1145609383.html

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

Президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф завершили переговоры. Беседа продлилась порядка четырех с половиной часов, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T22:11

2025-04-11T22:11

2025-04-11T22:33

владимир путин (политик)

стивен уиткофф

переговоры

россия

сша

новости

политика

внешняя политика

санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф завершили переговоры. Беседа продлилась порядка четырех с половиной часов, сообщает РИА Новости.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в пятницу в Санкт-Петербурге. Спецпосланник Трампа прилетел в аэропорт Пулково утром. Днем он провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Позже стало известно о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Они начались около 18 часов вечера. Она проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки.Темой встречи президента Путина и спецпосланника президента США были аспекты украинского урегулирования, сообщается на сайте Кремля.Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта — тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент Путин. Тогда Уиткофф предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а российский лидер через него передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250411/uitkoff-nazval-samyy-bystryy-put-k-prekrascheniyu-ognya-na-ukraine-1145609118.html

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сша

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владимир путин (политик), стивен уиткофф, переговоры, россия, сша, новости, политика, внешняя политика, санкт-петербург