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Встреча Путина и Уиткоффа завершилась - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Встреча Путина и Уиткоффа завершилась
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась
Президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф завершили переговоры. Беседа продлилась порядка четырех с половиной часов, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T22:11
2025-04-11T22:33
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
переговоры
россия
сша
новости
политика
внешняя политика
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф завершили переговоры. Беседа продлилась порядка четырех с половиной часов, сообщает РИА Новости.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в пятницу в Санкт-Петербурге. Спецпосланник Трампа прилетел в аэропорт Пулково утром. Днем он провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Позже стало известно о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Они начались около 18 часов вечера. Она проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки.Темой встречи президента Путина и спецпосланника президента США были аспекты украинского урегулирования, сообщается на сайте Кремля.Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта — тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент Путин. Тогда Уиткофф предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а российский лидер через него передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), стивен уиткофф, переговоры, россия, сша, новости, политика, внешняя политика, санкт-петербург
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

Переговоры Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершились

22:11 11.04.2025 (обновлено: 22:33 11.04.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф завершили переговоры. Беседа продлилась порядка четырех с половиной часов, сообщает РИА Новости.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла в пятницу в Санкт-Петербурге. Спецпосланник Трампа прилетел в аэропорт Пулково утром. Днем он провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Позже стало известно о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Они начались около 18 часов вечера. Она проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки.
Темой встречи президента Путина и спецпосланника президента США были аспекты украинского урегулирования, сообщается на сайте Кремля.

"Глава российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования", - отмечается в сообщении.

Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта — тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент Путин. Тогда Уиткофф предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а российский лидер через него передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.
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Владимир Путин (политик)Стивен УиткоффПереговорыРоссияСШАНовостиПолитикаВнешняя политикаСанкт-Петербург
 
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