Встреча Путина и Уиткоффа завершилась
Переговоры Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершились
22:11 11.04.2025 (обновлено: 22:33 11.04.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф завершили переговоры. Беседа продлилась порядка четырех с половиной часов, сообщает РИА Новости.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла в пятницу в Санкт-Петербурге. Спецпосланник Трампа прилетел в аэропорт Пулково утром. Днем он провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Позже стало известно о предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Они начались около 18 часов вечера. Она проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки.
Темой встречи президента Путина и спецпосланника президента США были аспекты украинского урегулирования, сообщается на сайте Кремля.
"Глава российского государства провел встречу со специальным посланником президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи – аспекты украинского урегулирования", - отмечается в сообщении.
Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта — тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял президент Путин. Тогда Уиткофф предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а российский лидер через него передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.
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