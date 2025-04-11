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Девять беспилотников сбили над Ростовской областью за полчаса - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Девять беспилотников сбили над Ростовской областью за полчаса
Девять беспилотников сбили над Ростовской областью за полчаса - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Девять беспилотников сбили над Ростовской областью за полчаса
Силы противовоздушной обороны России отразили атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую и Курскую области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T23:10
2025-04-11T23:12
ростовская область
курская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую и Курскую области. Об этом сообщили в Минобороны.В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и сбили 30 беспилотников над Курской и Белгородской областями. Сутками ранее над Крымом и еще шестью регионами страны были ликвидированы 42 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, безопасность
Девять беспилотников сбили над Ростовской областью за полчаса

Над Ростовской и Курской областями сбили 13 беспилотников ВСУ

23:10 11.04.2025 (обновлено: 23:12 11.04.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую и Курскую области. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 22.00 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА – над территорией Ростовской области и четыре – над Курской областью". - говорится в сообщении.
В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и сбили 30 беспилотников над Курской и Белгородской областями. Сутками ранее над Крымом и еще шестью регионами страны были ликвидированы 42 украинских беспилотника.
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Ростовская областьКурская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФНовостиБезопасность
 
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