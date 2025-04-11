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Девять беспилотников сбили над Ростовской областью за полчаса

Девять беспилотников сбили над Ростовской областью за полчаса - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Девять беспилотников сбили над Ростовской областью за полчаса

Силы противовоздушной обороны России отразили атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую и Курскую области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T23:10

2025-04-11T23:10

2025-04-11T23:12

ростовская область

курская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую и Курскую области. Об этом сообщили в Минобороны.В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и сбили 30 беспилотников над Курской и Белгородской областями. Сутками ранее над Крымом и еще шестью регионами страны были ликвидированы 42 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости, безопасность