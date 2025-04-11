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В Джанкое увековечили память трех героев СВО
В Джанкое увековечили память трех героев СВО - РИА Новости Крым, 11.04.2025
В Джанкое увековечили память трех героев СВО
В Джанкое увековечили память бойцов, погибших в зоне СВО – Андрея Гнатовского, Александра Стрелкова и Дмитрия Пестрикова. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T18:59
2025-04-11T18:59
2025-04-11T18:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Джанкое увековечили память бойцов, погибших в зоне СВО – Андрея Гнатовского, Александра Стрелкова и Дмитрия Пестрикова. Об этом сообщил глава администрации города Джанкоя Игорь Ивин.Он выразил слова благодарности родителям и семьям погибших."Три наших земляка – Андрей Гнатовский, Александр Стрелков и Дмитрий Пестриков – отдали свои жизни, исполняя воинский долг и защищая интересы страны. Они показали пример истинного самопожертвования и мужества. Вечная память и вечная слава нашим героям", - добавил Ивин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, утраты, джанкой, игорь ивин
В Джанкое увековечили память трех героев СВО
В Джанкое открыли мемориальную доску трем погибшим героям СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Джанкое увековечили память бойцов, погибших в зоне СВО – Андрея Гнатовского, Александра Стрелкова и Дмитрия Пестрикова. Об этом сообщил глава администрации города Джанкоя Игорь Ивин.
"Сегодня, в день 81-й годовщины освобождения города, увековечили память погибших бойцов при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации. В средней школе № 4, где воспитывались герои, открыли мемориальные доски в их честь", - сообщил он.
Он выразил слова благодарности родителям и семьям погибших.
"Три наших земляка – Андрей Гнатовский, Александр Стрелков и Дмитрий Пестриков – отдали свои жизни, исполняя воинский долг и защищая интересы страны. Они показали пример истинного самопожертвования и мужества. Вечная память и вечная слава нашим героям", - добавил Ивин.
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