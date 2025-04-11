https://crimea.ria.ru/20250411/v-dzhankoe-uvekovechili-pamyat-trekh-geroev-svo-1145602048.html

В Джанкое увековечили память трех героев СВО

В Джанкое увековечили память трех героев СВО - РИА Новости Крым, 11.04.2025

В Джанкое увековечили память трех героев СВО

В Джанкое увековечили память бойцов, погибших в зоне СВО – Андрея Гнатовского, Александра Стрелкова и Дмитрия Пестрикова. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T18:59

2025-04-11T18:59

2025-04-11T18:59

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игорь ивин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Джанкое увековечили память бойцов, погибших в зоне СВО – Андрея Гнатовского, Александра Стрелкова и Дмитрия Пестрикова. Об этом сообщил глава администрации города Джанкоя Игорь Ивин.Он выразил слова благодарности родителям и семьям погибших."Три наших земляка – Андрей Гнатовский, Александр Стрелков и Дмитрий Пестриков – отдали свои жизни, исполняя воинский долг и защищая интересы страны. Они показали пример истинного самопожертвования и мужества. Вечная память и вечная слава нашим героям", - добавил Ивин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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