https://crimea.ria.ru/20250411/vo-floride-samolet-upal-na-zheleznuyu-dorogu-1145607721.html

Во Флориде самолет упал на железную дорогу

Во Флориде самолет упал на железную дорогу - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Во Флориде самолет упал на железную дорогу

Легкомоторный самолет потерпел крушение во Флориде недалеко от аэропорта города Бока-Ратон. Его обломки упали на железную дорогу. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T19:55

2025-04-11T19:55

2025-04-11T19:55

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет потерпел крушение во Флориде недалеко от аэропорта города Бока-Ратон. Его обломки упали на железную дорогу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.Этот участок дороги располагается рядом с аэропортом Бока-Ратон, который обслуживает внутриамериканские рейсы.По данным местных СМИ, в упавшем самолете Cessna 310 находилось три человека. Падение произошло вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон. Обломки самолета упали и загорелись на железной дороге.Это уже вторая за два дня авиакатастрофа в США. Накануне вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити. В результате крушения погибли руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, авиакатастрофа, происшествия, самолет, в мире, новости