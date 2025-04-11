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Во Флориде самолет упал на железную дорогу - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Во Флориде самолет упал на железную дорогу
Во Флориде самолет упал на железную дорогу - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Во Флориде самолет упал на железную дорогу
Легкомоторный самолет потерпел крушение во Флориде недалеко от аэропорта города Бока-Ратон. Его обломки упали на железную дорогу. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T19:55
2025-04-11T19:55
сша
авиакатастрофа
происшествия
самолет
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет потерпел крушение во Флориде недалеко от аэропорта города Бока-Ратон. Его обломки упали на железную дорогу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.Этот участок дороги располагается рядом с аэропортом Бока-Ратон, который обслуживает внутриамериканские рейсы.По данным местных СМИ, в упавшем самолете Cessna 310 находилось три человека. Падение произошло вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон. Обломки самолета упали и загорелись на железной дороге.Это уже вторая за два дня авиакатастрофа в США. Накануне вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити. В результате крушения погибли руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, авиакатастрофа, происшествия, самолет, в мире, новости
Во Флориде самолет упал на железную дорогу

Во Флориде потерпел крушение легкомоторный самолет

19:55 11.04.2025
 
© Кадр видео из соцсетейПожар на месте падения легкомоторного самолета рядом с аэропортом Бока-Ратон во Флориде, США. Кадр видео
Пожар на месте падения легкомоторного самолета рядом с аэропортом Бока-Ратон во Флориде, США. Кадр видео
© Кадр видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Легкомоторный самолет потерпел крушение во Флориде недалеко от аэропорта города Бока-Ратон. Его обломки упали на железную дорогу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.
"Участок трассы Милитари-трейл между 19-й Северо-западной улицей и Баттс-роуд закрыт из-за крушения небольшого самолета", - говорится в совместном заявлении местной полиции и властей.
Этот участок дороги располагается рядом с аэропортом Бока-Ратон, который обслуживает внутриамериканские рейсы.
По данным местных СМИ, в упавшем самолете Cessna 310 находилось три человека. Падение произошло вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон. Обломки самолета упали и загорелись на железной дороге.
Это уже вторая за два дня авиакатастрофа в США. Накануне вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити. В результате крушения погибли руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей.
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