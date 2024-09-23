https://crimea.ria.ru/20240923/nuzhno-li-menyat-gimn-kryma---opros-1140543699.html

Нужно ли менять гимн Крыма - опрос

Нужно ли менять гимн Крыма - опрос - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Нужно ли менять гимн Крыма - опрос

У Крыма появится новый гимн, создание рабочей группы по его подготовке уже обсуждается. С такой инициативой выступил председатель Государственного совета... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T14:06

2024-09-23T14:06

2024-09-23T14:06

гимн крыма

опрос

видео

симферополь

крым

общество

новости крыма

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У Крыма появится новый гимн, создание рабочей группы по его подготовке уже обсуждается. С такой инициативой выступил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По его мнению, содержание нового гимна должно "фиксировать" "исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию".РИА Новости Крым провели опрос и узнали отношение крымчан к этой идее.Жители Крыма восприняли новость по-разному. Одни выступают против изменения текста гимна, другие считают, что он требует обновления. По мнению молодежи, нынешний гимн - это историческое наследие республики, старшее поколение уверено, что гимн Крыма должен отражать современные реалии России.Подробнее - в нашем видео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240920/kak-rabotaet-obschestvennyy-transport-v-simferopole---mnenie-gorozhan-1140491475.html

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крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гимн крыма, опрос, видео, симферополь, крым, общество, новости крыма