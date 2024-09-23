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Нужно ли менять гимн Крыма - опрос
Нужно ли менять гимн Крыма - опрос - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Нужно ли менять гимн Крыма - опрос
У Крыма появится новый гимн, создание рабочей группы по его подготовке уже обсуждается. С такой инициативой выступил председатель Государственного совета... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T14:06
2024-09-23T14:06
2024-09-23T14:06
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У Крыма появится новый гимн, создание рабочей группы по его подготовке уже обсуждается. С такой инициативой выступил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По его мнению, содержание нового гимна должно "фиксировать" "исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию".РИА Новости Крым провели опрос и узнали отношение крымчан к этой идее.Жители Крыма восприняли новость по-разному. Одни выступают против изменения текста гимна, другие считают, что он требует обновления. По мнению молодежи, нынешний гимн - это историческое наследие республики, старшее поколение уверено, что гимн Крыма должен отражать современные реалии России.Подробнее - в нашем видео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Нужно ли менять гимн Крыма - опрос
Каким должен быть новый гимн Крыма - мнения жителей