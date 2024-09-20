https://crimea.ria.ru/20240920/u-kryma-budet-novyy-gimn--konstantinov-1140499717.html

У Крыма будет новый гимн

У Крыма будет новый гимн - РИА Новости Крым, 20.09.2024

У Крыма будет новый гимн

У Республики Крым появится новый гимн, создание рабочей группы по его подготовке уже обсуждается. Об этом сообщил спикер Государственного совета республики... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T16:15

2024-09-20T16:15

2024-09-20T16:32

крым

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

новости крыма

республика крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. У Республики Крым появится новый гимн, создание рабочей группы по его подготовке уже обсуждается. Об этом сообщил спикер Государственного совета республики Владимир Константинов.По его словам, Крыму нужен такой гимн, который могли бы "петь дети в школах", содержание нового гимна должно "фиксировать" "исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию"."В этой части нашей символики назрела необходимость перемен. Будем их инициировать, обсуждать с общественностью Крыма", - заключил Константинов.Автору гимна Республики Крым, классику композиторского искусства Алемдару Караманову 10 сентября 2024 года исполнилось бы 90 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина КарамановаМузыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторийВ Крыму бесследно пропали ноты одного из произведений великого Караманова

крым

республика крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, новости крыма, республика крым, сергей аксенов