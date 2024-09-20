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У Крыма будет новый гимн - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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У Крыма будет новый гимн
У Крыма будет новый гимн - РИА Новости Крым, 20.09.2024
У Крыма будет новый гимн
У Республики Крым появится новый гимн, создание рабочей группы по его подготовке уже обсуждается. Об этом сообщил спикер Государственного совета республики... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T16:15
2024-09-20T16:32
крым
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
новости крыма
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. У Республики Крым появится новый гимн, создание рабочей группы по его подготовке уже обсуждается. Об этом сообщил спикер Государственного совета республики Владимир Константинов.По его словам, Крыму нужен такой гимн, который могли бы "петь дети в школах", содержание нового гимна должно "фиксировать" "исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию"."В этой части нашей символики назрела необходимость перемен. Будем их инициировать, обсуждать с общественностью Крыма", - заключил Константинов.Автору гимна Республики Крым, классику композиторского искусства Алемдару Караманову 10 сентября 2024 года исполнилось бы 90 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина КарамановаМузыка Караманова входит в учебные программы студентов консерваторийВ Крыму бесследно пропали ноты одного из произведений великого Караманова
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крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, новости крыма, республика крым, сергей аксенов
У Крыма будет новый гимн

У Республики Крым появится новый гимн – Константинов

16:15 20.09.2024 (обновлено: 16:32 20.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. У Республики Крым появится новый гимн, создание рабочей группы по его подготовке уже обсуждается. Об этом сообщил спикер Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Нынешний гимн написан выдающимся композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой, лауреатом Государственной премии Ольгой Голубевой. Он сыграл свою историческую роль, но новые реалии, по понятным и естественным причинам, гимн не отражает", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, Крыму нужен такой гимн, который могли бы "петь дети в школах", содержание нового гимна должно "фиксировать" "исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию".
"В этой части нашей символики назрела необходимость перемен. Будем их инициировать, обсуждать с общественностью Крыма", - заключил Константинов.
Автору гимна Республики Крым, классику композиторского искусства Алемдару Караманову 10 сентября 2024 года исполнилось бы 90 лет.
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КрымГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновНовости КрымаРеспублика КрымСергей Аксенов
 
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