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В Крыму бесследно пропали ноты одного из произведений великого Караманова

В Крыму бесследно пропали ноты одного из произведений великого Караманова - РИА Новости Крым, 09.09.2024

В Крыму бесследно пропали ноты одного из произведений великого Караманова

Фонд Алемдара Караманова ищет ноты одного из последних произведений всемирно известного композитора, которые бесследно пропали. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T07:41

2024-09-09T07:41

2024-09-09T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Фонд Алемдара Караманова ищет ноты одного из последних произведений всемирно известного композитора, которые бесследно пропали. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала дочь Алемдара Караманова Кристина.По ее словам, хоровая месса "Херсонес" – небольшое музыкальное произведение, посвященное истории античного города. Текст к мессе сочинил крымский поэт Владимир Яковлевич Норманский.В настоящее время Фонд Алемдара Караманова ищет не оригинальные записи, а хотя бы копии нот хоровой мессы. По словам Кристины Карамановой, это произведение готов исполнить Севастопольский симфонический оркестр.В настоящее время Фонд Алемадара Караманова активно отцифровывает нотное наследие почетного крымчанина и выкладывает ноты его многочисленных произведений на сайт в открытый доступ, чтобы все желающие в любом уголке мира могли исполнять сочинения крымской знаменитости, автора гимна Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Не звучит: почему в Крыму не увековечили великого землякаНемецкий дирижер хотел бы исполнить в Крыму произведения КарамановаКрым в судьбе Евгения Крылатова: "Артек", кино и родня из Симферополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алемдар караманов, новости крыма, музыка, культура, искусство