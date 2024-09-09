В Крыму бесследно пропали ноты одного из произведений великого Караманова
Любителей музыки просят поделиться нотами одного из произведений Алемдара Караманова
© предоставлено семьей А. Караманова Студент Московской государственной консерватории им. Чайковского Алемдар Караманов
© предоставлено семьей А. Караманова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Фонд Алемдара Караманова ищет ноты одного из последних произведений всемирно известного композитора, которые бесследно пропали. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала дочь Алемдара Караманова Кристина.
"Одним из последних произведений моего отца была хоровая месса "Херсонес". Ее раньше исполнял камерный оркестр Крымской филармонии, солировала Дарья Вешкина. Есть даже видеозапись. Но сейчас мы не можем эти ноты найти", – сказала Кристина Караманова.
По ее словам, хоровая месса "Херсонес" – небольшое музыкальное произведение, посвященное истории античного города. Текст к мессе сочинил крымский поэт Владимир Яковлевич Норманский.
В настоящее время Фонд Алемдара Караманова ищет не оригинальные записи, а хотя бы копии нот хоровой мессы. По словам Кристины Карамановой, это произведение готов исполнить Севастопольский симфонический оркестр.
"Если вдруг есть дирижеры, музыканты, обладающие этими нотами, очень просим ими поделиться", – сказала дочь композитора.
В настоящее время Фонд Алемадара Караманова активно отцифровывает нотное наследие почетного крымчанина и выкладывает ноты его многочисленных произведений на сайт в открытый доступ, чтобы все желающие в любом уголке мира могли исполнять сочинения крымской знаменитости, автора гимна Республики Крым.
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