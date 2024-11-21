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Шесть районов Крыма остались без света

Шесть районов Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Шесть районов Крыма остались без света

Населенные пункты в шести районах Крыма остались без электроснабжения в четверг из-за срабатывания автоматики на подстанциях. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T15:09

2024-11-21T15:09

2024-11-21T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Населенные пункты в шести районах Крыма остались без электроснабжения в четверг из-за срабатывания автоматики на подстанциях. Об этом сообщает "Крымэнерго".Отмечается, что в Джанскойском районе отключены жители сел Жилино, Пахаревка, Луганское, Орденоносное, Марьино, Лобаново, Завет-Ленинский, Мелководное, Пушкино. На местах уже работают аварийные бригады.Также без света в четверг Вилино, Береговое, Песчаное, Табачное в Бахчисарайском районе. И Строгоновка, Ивановка, Денисовка в Симферопольском районе.Частично обесточен поселок городского типа Советский в Советском районе, поселки Нива и Рылеевка в Раздольненском районе, Саки и села Владимировка, Лесновка в Сакском районе.По данным первого заместителя министра топлива и энергетики республики Владимира Воронкина, отключение электроэнергии произошло в результате срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 35 кВ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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