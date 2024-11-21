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Шесть районов Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Шесть районов Крыма остались без света
Шесть районов Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Шесть районов Крыма остались без света
Населенные пункты в шести районах Крыма остались без электроснабжения в четверг из-за срабатывания автоматики на подстанциях. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Населенные пункты в шести районах Крыма остались без электроснабжения в четверг из-за срабатывания автоматики на подстанциях. Об этом сообщает "Крымэнерго".Отмечается, что в Джанскойском районе отключены жители сел Жилино, Пахаревка, Луганское, Орденоносное, Марьино, Лобаново, Завет-Ленинский, Мелководное, Пушкино. На местах уже работают аварийные бригады.Также без света в четверг Вилино, Береговое, Песчаное, Табачное в Бахчисарайском районе. И Строгоновка, Ивановка, Денисовка в Симферопольском районе.Частично обесточен поселок городского типа Советский в Советском районе, поселки Нива и Рылеевка в Раздольненском районе, Саки и села Владимировка, Лесновка в Сакском районе.По данным первого заместителя министра топлива и энергетики республики Владимира Воронкина, отключение электроэнергии произошло в результате срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 35 кВ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Шесть районов Крыма остались без света

Шесть районов Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на подстанциях

15:09 21.11.2024 (обновлено: 15:20 21.11.2024)
 
© РИА Новости КрымРемонт линий электропередачи
Ремонт линий электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Населенные пункты в шести районах Крыма остались без электроснабжения в четверг из-за срабатывания автоматики на подстанциях. Об этом сообщает "Крымэнерго".
Отмечается, что в Джанскойском районе отключены жители сел Жилино, Пахаревка, Луганское, Орденоносное, Марьино, Лобаново, Завет-Ленинский, Мелководное, Пушкино. На местах уже работают аварийные бригады.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - сказано в сообщении предприятия в Telegram.
Также без света в четверг Вилино, Береговое, Песчаное, Табачное в Бахчисарайском районе. И Строгоновка, Ивановка, Денисовка в Симферопольском районе.
Частично обесточен поселок городского типа Советский в Советском районе, поселки Нива и Рылеевка в Раздольненском районе, Саки и села Владимировка, Лесновка в Сакском районе.
По данным первого заместителя министра топлива и энергетики республики Владимира Воронкина, отключение электроэнергии произошло в результате срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 35 кВ.
"В случае острой необходимости задействуются силы и средства администраций муниципальных образований", - сообщил он в Telegram.
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