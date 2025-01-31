https://crimea.ria.ru/20250131/tramp-vvodit-poshliny-protiv-meksiki-kanady-i-kitaya-s-1-fevralya-1143836549.html

Трамп вводит пошлины против Мексики, Канады и Китая с 1 февраля

Трамп вводит пошлины против Мексики, Канады и Китая с 1 февраля - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Трамп вводит пошлины против Мексики, Канады и Китая с 1 февраля

Президент США Дональд Трамп не отказался от намерения ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая с 1 февраля, заявила официальный... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T21:40

2025-01-31T21:40

2025-01-31T21:43

дональд трамп

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

мексика

канада

политика

в мире

пошлина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не отказался от намерения ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая с 1 февраля, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.По ее словам, "обещание было сделано и будет исполнено", а Дональд Трамп не боится, что повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами.На просьбу прокомментировать возможность торговых войн со странами, о чем предупреждают в их руководстве, Левитт заявила, что не считает такое развитие событий вероятным. "Я не думаю так", - сказала она.Свое решение ввести дополнительные пошлины президент США объясняет "большим количеством нелегалов и синтетических опиоидов", поступающих из стран в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden), мексика, канада, политика, в мире, пошлина