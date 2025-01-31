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Трамп вводит пошлины против Мексики, Канады и Китая с 1 февраля
Трамп вводит пошлины против Мексики, Канады и Китая с 1 февраля - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Трамп вводит пошлины против Мексики, Канады и Китая с 1 февраля
Президент США Дональд Трамп не отказался от намерения ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая с 1 февраля, заявила официальный... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T21:40
2025-01-31T21:40
2025-01-31T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не отказался от намерения ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая с 1 февраля, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.По ее словам, "обещание было сделано и будет исполнено", а Дональд Трамп не боится, что повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами.На просьбу прокомментировать возможность торговых войн со странами, о чем предупреждают в их руководстве, Левитт заявила, что не считает такое развитие событий вероятным. "Я не думаю так", - сказала она.Свое решение ввести дополнительные пошлины президент США объясняет "большим количеством нелегалов и синтетических опиоидов", поступающих из стран в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden), мексика, канада, политика, в мире, пошлина
Трамп вводит пошлины против Мексики, Канады и Китая с 1 февраля
Трамп не отказался от введения с 1 февраля пошлин против Канады, Мексики и КНР - Белый дом
21:40 31.01.2025 (обновлено: 21:43 31.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не отказался от намерения ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая с 1 февраля, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Завтра, 1 февраля, крайний срок, который озвучил президент Трамп ранее. Завтра он введет пошлину 25% против Мексики и Канады и 10% - против Китая", - сказала Левитт на брифинге.
По ее словам, "обещание было сделано и будет исполнено", а Дональд Трамп не боится, что повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами.
"Президент намерен обеспечить снижение цен и инфляции одновременно со введением пошлин", - сказала Левитт на брифинге.
На просьбу прокомментировать возможность торговых войн со странами, о чем предупреждают в их руководстве, Левитт заявила, что не считает такое развитие событий вероятным. "Я не думаю так", - сказала она.
Свое решение ввести дополнительные пошлины президент США объясняет "большим количеством нелегалов и синтетических опиоидов", поступающих из стран в США.
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