https://crimea.ria.ru/20250302/novaya-skhema-obmana-v-sevastopole-klienty-avtoservisa-platili-moshennikam-1144584476.html

Новая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникам

Новая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникам - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Новая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникам

В Севастополе появился новый вид мошенничества, от которого страдают клиенты автосервисов. Мошенники обманывают и сотрудников СТО, и владельцев автомашин. Об... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T11:41

2025-03-02T11:41

2025-03-02T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе появился новый вид мошенничества, от которого страдают клиенты автосервисов. Мошенники обманывают и сотрудников СТО, и владельцев автомашин. Об этом предупреждает полиция Севастополя.Мастер, не подозревая обмана, диктует мошеннику номер, после чего преступник говорит, что оставил "старый" или нерабочий, и указывает другой номер для связи."Далее по полученному телефону мошенник звонит настоящему клиенту и, притворяясь уже сотрудником сервиса, начинает рассказывать, что в автомобиле серьезная поломка, требуется дорогостоящий ремонт, а деньги необходимо перевести прямо сейчас на карту якобы сотрудника компании", - рассказали в полиции.Чтобы заставить сделать перевод, злоумышленники предлагают "забронировать" дефицитную деталь либо предлагают возможность купить ее дешевле. Жертва переводит сумму на счета мошенников, и обман всплывает только после того, как владелец авто приезжает забирать машину.В случае с женщиной предприимчивый преступник смог подстроиться под непредвиденные обстоятельства. Позвонив в автосервис, он понял, что хозяйка машины находится рядом с мастером и, представившись ее супругом, попросил передать ей трубку:"В разговоре с женщиной аферист представился уже директором компании и попросил у нее номер телефона, чтобы в дальнейшем получить отзыв о работе его сотрудников. Клиентка сообщила, не заподозрив ничего странного. А далее ситуация развивалась по обычному сценарию".В ведомстве просят работников автосервисов быть более бдительными, не сообщать никому номера телефонов клиентов и не называть причин обращений. А автолюбителям, в свою очередь, необходимо помнить, что никто не должен их просить перевести деньги на карту – все вопросы по оплате надо решать на месте, в автосервисе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Занял на лечение" - крымчанка отдала иностранному аферисту 2,7 млнМошенники создали фейковый аккаунт председателя Совета министров КрымаМассовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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