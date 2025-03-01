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Подозреваемые в нападении на участок в Абхазии задержаны - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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Подозреваемые в нападении на участок в Абхазии задержаны
Подозреваемые в нападении на участок в Абхазии задержаны - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Подозреваемые в нападении на участок в Абхазии задержаны
Попытка сорвать выборы произошла в Гагрском районе Абхазии, на избирательный участок было совершено нападение, двое предполагаемых злоумышленников после... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T22:15
2025-03-01T22:15
ск рф (следственный комитет российской федерации)
абхазия
выборы
терроризм
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Попытка сорвать выборы произошла в Гагрском районе Абхазии, на избирательный участок было совершено нападение, двое предполагаемых злоумышленников после перестрелки с полицией задержаны и госпитализированы, сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан."В 14-м округе на пятом участке в Цындрыпшах была попытка сорвать выборы. Зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку, но ситуация была взята под контроль… При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. И злоумышленники, которые не подчинились милиции, полицейские открыли по ним огонь. Два гражданина республики Абхазия доставлены в медучреждения", - сказал Маршан.На уточняющий вопрос РИА Новости Маршан сообщил, что в больницу были доставлены не люди с избирательного участка, а злоумышленники, устроившие перестрелку с полицией."Что касается в целом обстановки по республике, она напряженная, но сам процесс выборный сегодня у нас завершился. Слава Богу, на участках нет никаких беспорядков, процесс идет в спокойной обстановке, подсчет продолжается", - подчеркнул Маршан.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статей Уголовного кодекса, в том числе "Терроризм", после нападения на избирательный участок в Абхазии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ск рф (следственный комитет российской федерации), абхазия, выборы, терроризм, происшествия, новости
Подозреваемые в нападении на участок в Абхазии задержаны

Подозреваемые в нападении на участок в Абхазии задержаны

22:15 01.03.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Попытка сорвать выборы произошла в Гагрском районе Абхазии, на избирательный участок было совершено нападение, двое предполагаемых злоумышленников после перестрелки с полицией задержаны и госпитализированы, сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан.
"В 14-м округе на пятом участке в Цындрыпшах была попытка сорвать выборы. Зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку, но ситуация была взята под контроль… При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. И злоумышленники, которые не подчинились милиции, полицейские открыли по ним огонь. Два гражданина республики Абхазия доставлены в медучреждения", - сказал Маршан.
На уточняющий вопрос РИА Новости Маршан сообщил, что в больницу были доставлены не люди с избирательного участка, а злоумышленники, устроившие перестрелку с полицией.
"Что касается в целом обстановки по республике, она напряженная, но сам процесс выборный сегодня у нас завершился. Слава Богу, на участках нет никаких беспорядков, процесс идет в спокойной обстановке, подсчет продолжается", - подчеркнул Маршан.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статей Уголовного кодекса, в том числе "Терроризм", после нападения на избирательный участок в Абхазии.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)АбхазияВыборыТерроризмПроисшествияНовости
 
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