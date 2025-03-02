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Крым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причина - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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Крым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причина
Крым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причина - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Крым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причина
Крым вошел в число лидеров среди регионов России по минимальной закредитованности населения по двум причинам, одна из которых – рост доходов жителей республики. РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T08:46
2025-03-02T08:46
новости
ольга виноградова
кредит
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общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Крым вошел в число лидеров среди регионов России по минимальной закредитованности населения по двум причинам, одна из которых – рост доходов жителей республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Согласно данным Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" медиагруппы "Россия сегодня" Крым занял 2 место среди регионов России по минимальной закредитованности населения (у Севастополя – 4 место).Она отметила, что некоторое время после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией кредитный рынок в этих регионах был ограничен. В частности, потому, что для получения любого займа в организации банковского сектора нужна была кредитная история, "которой у крымчан в 2014 году просто не было".Кроме того, требовались российские реестры по владению имуществом, которые только начали заполняться в 2014 –2016 годах, добавила Виноградова.Но есть и другая причина попадания Крыма и Севастополя в лидеры, считает Виноградова."Объем депозитного рынка в Крыму растет, и это говорит о том, что все-таки реальные доходы достаточно высокие. Вероятно, этим тоже можно объяснить эти показатели", – заключила Виноградова.Ранее сообщалось, что в Крыму банковские вклады населения выросли на 36%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вклад сегодня - доход завтра: почему сейчас выгодно класть деньги в банк Обманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредит Заморозка вкладов россиян: в чем правда и вымысел прогнозов
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новости, ольга виноградова, кредит, крым, общество, экономика, экономика крыма
Крым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причина

Крым в лидерах по минимальной закредитованности жителей из-за роста доходов

08:46 02.03.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКредит
Кредит - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Крым вошел в число лидеров среди регионов России по минимальной закредитованности населения по двум причинам, одна из которых – рост доходов жителей республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
Согласно данным Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" медиагруппы "Россия сегодня" Крым занял 2 место среди регионов России по минимальной закредитованности населения (у Севастополя – 4 место).

"Я бы оценивала эту цифру как положительную, потому что мы понимаем, что сейчас объем кредитного продукта, который предложен на финансовом рынке Республики Крым, равнозначен аналогичному продукту и в Краснодарском крае, и в Южном федеральном округе, и в целом в Российской Федерации", – прокомментировала Виноградова.

Она отметила, что некоторое время после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией кредитный рынок в этих регионах был ограничен. В частности, потому, что для получения любого займа в организации банковского сектора нужна была кредитная история, "которой у крымчан в 2014 году просто не было".
Кроме того, требовались российские реестры по владению имуществом, которые только начали заполняться в 2014 –2016 годах, добавила Виноградова.
"И если мы будем оценивать наш десятилетний период относительно кредитной истории, то, может быть, поэтому мы и находимся на верхушке этого рейтинга", – отметила она.
Но есть и другая причина попадания Крыма и Севастополя в лидеры, считает Виноградова.
"Объем депозитного рынка в Крыму растет, и это говорит о том, что все-таки реальные доходы достаточно высокие. Вероятно, этим тоже можно объяснить эти показатели", – заключила Виноградова.
Ранее сообщалось, что в Крыму банковские вклады населения выросли на 36%.
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НовостиОльга ВиноградоваКредитКрымОбществоЭкономикаЭкономика Крыма
 
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08:46Крым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причина
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