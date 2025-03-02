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Крым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причина

Крым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причина - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Крым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причина

Крым вошел в число лидеров среди регионов России по минимальной закредитованности населения по двум причинам, одна из которых – рост доходов жителей республики. РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T08:46

2025-03-02T08:46

2025-03-02T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Крым вошел в число лидеров среди регионов России по минимальной закредитованности населения по двум причинам, одна из которых – рост доходов жителей республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Согласно данным Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" медиагруппы "Россия сегодня" Крым занял 2 место среди регионов России по минимальной закредитованности населения (у Севастополя – 4 место).Она отметила, что некоторое время после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией кредитный рынок в этих регионах был ограничен. В частности, потому, что для получения любого займа в организации банковского сектора нужна была кредитная история, "которой у крымчан в 2014 году просто не было".Кроме того, требовались российские реестры по владению имуществом, которые только начали заполняться в 2014 –2016 годах, добавила Виноградова.Но есть и другая причина попадания Крыма и Севастополя в лидеры, считает Виноградова."Объем депозитного рынка в Крыму растет, и это говорит о том, что все-таки реальные доходы достаточно высокие. Вероятно, этим тоже можно объяснить эти показатели", – заключила Виноградова.Ранее сообщалось, что в Крыму банковские вклады населения выросли на 36%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вклад сегодня - доход завтра: почему сейчас выгодно класть деньги в банк Обманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредит Заморозка вкладов россиян: в чем правда и вымысел прогнозов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ольга виноградова, кредит, крым, общество, экономика, экономика крыма