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Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии - РИА Новости Крым, 02.03.2025
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Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии
Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии
Политик Бадра Гунба во втором туре выборов набрал 54,73% голосов и стал президентом Абхазии, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан. РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T12:41
2025-03-02T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости Крым. Политик Бадра Гунба во втором туре выборов набрал 54,73% голосов и стал президентом Абхазии, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан."По предварительным итогам повторного голосования вчера, 1 марта, приняло участие в голосовании 70% граждан Республики Абхазия, что составляет 100 412 человек… По предварительным итогам голосования Ардзинба Адгур набрал 41,54%, что составляет 41 708 человек. Гунба Бадра набрал 54,73%, что составляет 54 954 человека. По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра", - сказал он на брифинге в воскресенье.В Абхазии в субботу состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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абхазия, выборы, политика, новости, в мире
Бадра Гунба победил во втором туре президентских выборов в Абхазии

Гунба во втором туре выборов набрал 54,73% голосов и стал президентом Абхазии

12:41 02.03.2025 (обновлено: 12:43 02.03.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости Крым. Политик Бадра Гунба во втором туре выборов набрал 54,73% голосов и стал президентом Абхазии, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.
"По предварительным итогам повторного голосования вчера, 1 марта, приняло участие в голосовании 70% граждан Республики Абхазия, что составляет 100 412 человек… По предварительным итогам голосования Ардзинба Адгур набрал 41,54%, что составляет 41 708 человек. Гунба Бадра набрал 54,73%, что составляет 54 954 человека. По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра", - сказал он на брифинге в воскресенье.
В Абхазии в субботу состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%.
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