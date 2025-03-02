https://crimea.ria.ru/20250302/snova-sneg-i-dozhdi-pogoda-v-krymu-2-marta-1144561997.html

Снова снег и дожди: погода в Крыму 2 марта

Снова снег и дожди: погода в Крыму 2 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Снова снег и дожди: погода в Крыму 2 марта

В воскресенье в Крыму характер погоды изменится: ночью без осадков, днем на территорию Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронт. Местами пройдет... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-02T00:01

2025-03-02T00:01

2025-03-01T17:59

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/16/1144390519_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_f7e4e148f9949df7c4016e2e4aa881c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму характер погоды изменится: ночью без осадков, днем на территорию Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронт. Местами пройдет небольшой мокрый снег, дождь. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица. Ветер ночью восточный, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем +4...+6 градусов.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, вечером 02.03 небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +5...+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем - дождь со снегом. Ночью от -6 до -2, днем столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр