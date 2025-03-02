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Снова снег и дожди: погода в Крыму 2 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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Снова снег и дожди: погода в Крыму 2 марта
Снова снег и дожди: погода в Крыму 2 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Снова снег и дожди: погода в Крыму 2 марта
В воскресенье в Крыму характер погоды изменится: ночью без осадков, днем на территорию Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронт. Местами пройдет... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-02T00:01
2025-03-01T17:59
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму характер погоды изменится: ночью без осадков, днем на территорию Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронт. Местами пройдет небольшой мокрый снег, дождь. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица. Ветер ночью восточный, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем +4...+6 градусов.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, вечером 02.03 небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +5...+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем - дождь со снегом. Ночью от -6 до -2, днем столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снова снег и дожди: погода в Крыму 2 марта

Погода в Крыму 2 марта

00:01 02.03.2025
 
© РИА Новости КрымЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму характер погоды изменится: ночью без осадков, днем на территорию Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронт. Местами пройдет небольшой мокрый снег, дождь. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Ночные температуры составят: -4…-9, на южном побережье 0…-2; днем +2…+7, в горах 0…-5", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица. Ветер ночью восточный, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем +4...+6 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью без осадков, вечером 02.03 небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +5...+7.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем - дождь со снегом. Ночью от -6 до -2, днем столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снова снег и дожди: погода в Крыму 2 марта
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