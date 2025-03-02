https://crimea.ria.ru/20250302/filmy-ob-svo-proizveli-revolyutsiyu-v-dokumentalnom-kino-v-rossii-1144492095.html
Фильмы об СВО произвели революцию в документальном кино в России
Фильмы об СВО произвели революцию в документальном кино в России - РИА Новости Крым, 02.03.2025
Фильмы об СВО произвели революцию в документальном кино в России
Документальные фильмы об СВО пользуются сегодня большой популярностью на онлайн-платформах и даже вышли на большие экраны отечественных кинотеатров, что стало... РИА Новости Крым, 02.03.2025
2025-03-02T07:46
2025-03-02T07:46
2025-03-02T07:46
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Документальные фильмы об СВО пользуются сегодня большой популярностью на онлайн-платформах и даже вышли на большие экраны отечественных кинотеатров, что стало своего рода революцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил военный кинодокументалист, журналист, продюсер и сценарист Андрей Ященко.По словам Ященко, фильмы о специальной военной операции пользуются сегодня большой популярностью. Речь пока идет о документальных картинах, потому что игровых не так много, заметил он.На онлайн-платформах такие фильмы попадают в топы и получают множество самых положительных откликов от зрительской аудитории, подчеркнул он."Первый такой фильм – "У края бездны" об освобождении Мариуполя. Он побил все рекорды, а потом пошел в прокат, где тоже много было положительных отзывов. Сейчас наша картина "Я иду домой" 24 февраля вышла во всероссийский прокат, и мы получаем очень много откликов от людей", – отметил Ященко.Все это говорит о том, что сейчас такое кино востребовано, уверен он.Сам же факт, что документальное кино об СВО стало попадать в широкий прокат он называет "некой революцией" в отечественном кинематографе."Потому что раньше представить, что документальные фильмы будут идти в кинотеатрах, причем по всей стране, было довольно сложно. Теперь это реальность", – сказал Ященко.Это и большая победа в условиях информационной войны, которую противник активно ведет при поддержке западных спонсоров и их онлайн-платформ, добавил он."На Украине за это время вышло уже несколько картин голливудского уровня, которые шли в кинотеатрах, потому что там подключились западные кураторы", – заметил Ященко.Но важным аспектом остается продвижение таких российских фильмов, рекламирование для широкой публики, в том числе перед их выходом в кинотеатрах, считает он.Работа по созданию документальных фильмов о событиях и героях специальной военной операции остается и сегодня очень важной, поскольку они лягут в основу игровых картин в будущем, сказал кинодокументалист. Но сверхзадача – "сохранить память о подвиге наших парней и показать, что на самом деде происходит", подчеркнул он."Если мы сейчас не сохраним память о том, что происходит, не на чем будет воспитывать подрастающее поколение. Можно будет что угодно сказать и как угодно переписать историю. И задача документального кино сейчас – создать кинолетопись событий и найти тех истории героев, которые потом лягут в основу игровых фильмов. Потому что ни один даже суперталантливый сценарист никогда не придумает те сюжеты, которые сейчас происходят на передовой в зоне СВО", – сказал Ященко.На днях министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в ближайшее время число новых российских кинофильмов и сериалов, посвященных теме СВО, может увеличиться. Такой вывод она сделала после анализе конкурсов Фонда кино, а также заявок, поданных в Министерство культуры и Президентский фонд культурных инициатив.Ранее журналист, гендиректор АНО "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин высказал мнение о том, почему в России мало фильмов и спектаклей об СВО и как это исправить.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков Кинофорум "Золотой витязь" вернется в Севастополь с фильмами об СВО Актер Владимир Стеклов: нам нужны фронтовые бригады артистов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым.
Документальные фильмы об СВО пользуются сегодня большой популярностью на онлайн-платформах и даже вышли на большие экраны отечественных кинотеатров, что стало своего рода революцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил военный кинодокументалист, журналист, продюсер и сценарист Андрей Ященко.
По словам Ященко, фильмы о специальной военной операции пользуются сегодня большой популярностью. Речь пока идет о документальных картинах, потому что игровых не так много, заметил он.
"До сих пор есть такая позиция, что должно пройти какое-то время для художественного осмысления этих событий среди людей, которые создают эти картины. И сейчас очень активно идет процесс развития документального кино", – сказал Ященко.
На онлайн-платформах такие фильмы попадают в топы и получают множество самых положительных откликов от зрительской аудитории, подчеркнул он.
"Первый такой фильм – "У края бездны" об освобождении Мариуполя. Он побил все рекорды, а потом пошел в прокат, где тоже много было положительных отзывов. Сейчас наша картина "Я иду домой" 24 февраля вышла во всероссийский прокат, и мы получаем очень много откликов от людей", – отметил Ященко.
Все это говорит о том, что сейчас такое кино востребовано, уверен он.
"Люди хотят знать, что происходит. Увидеть, какой подвиг на самом деле совершают наши ребята там, на передовой. Поэтому кино про СВО пользуется большой поддержкой у народа", – добавил Ященко.
Сам же факт, что документальное кино об СВО стало попадать в широкий прокат он называет "некой революцией" в отечественном кинематографе.
"Потому что раньше представить, что документальные фильмы будут идти в кинотеатрах, причем по всей стране, было довольно сложно. Теперь это реальность", – сказал Ященко.
Это и большая победа в условиях информационной войны, которую противник активно ведет при поддержке западных спонсоров и их онлайн-платформ, добавил он.
"На Украине за это время вышло уже несколько картин голливудского уровня, которые шли в кинотеатрах, потому что там подключились западные кураторы", – заметил Ященко.
Но важным аспектом остается продвижение таких российских фильмов, рекламирование для широкой публики, в том числе перед их выходом в кинотеатрах, считает он.
"Зачастую, чтобы нормальный фильм разрекламировать, нужны десятки если не сотни миллионов рублей. То есть должен быть механизм поддержки этого проката и сейчас Минкульт над этим думает", – сказал Ященко.
Работа по созданию документальных фильмов о событиях и героях специальной военной операции остается и сегодня очень важной, поскольку они лягут в основу игровых картин в будущем, сказал кинодокументалист. Но сверхзадача – "сохранить память о подвиге наших парней и показать, что на самом деде происходит", подчеркнул он.
"Если мы сейчас не сохраним память о том, что происходит, не на чем будет воспитывать подрастающее поколение. Можно будет что угодно сказать и как угодно переписать историю. И задача документального кино сейчас – создать кинолетопись событий и найти тех истории героев, которые потом лягут в основу игровых фильмов. Потому что ни один даже суперталантливый сценарист никогда не придумает те сюжеты, которые сейчас происходят на передовой в зоне СВО", – сказал Ященко.
На днях министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в ближайшее время число новых российских кинофильмов и сериалов, посвященных теме СВО, может увеличиться. Такой вывод она сделала после анализе конкурсов Фонда кино, а также заявок, поданных в Министерство культуры и Президентский фонд культурных инициатив.
Ранее журналист, гендиректор АНО "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин высказал мнение
о том, почему в России мало фильмов и спектаклей об СВО и как это исправить.
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