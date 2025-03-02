https://crimea.ria.ru/20250302/filmy-ob-svo-proizveli-revolyutsiyu-v-dokumentalnom-kino-v-rossii-1144492095.html

Фильмы об СВО произвели революцию в документальном кино в России

Фильмы об СВО произвели революцию в документальном кино в России - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Фильмы об СВО произвели революцию в документальном кино в России

Документальные фильмы об СВО пользуются сегодня большой популярностью на онлайн-платформах и даже вышли на большие экраны отечественных кинотеатров, что стало... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T07:46

2025-03-02T07:46

2025-03-02T07:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Документальные фильмы об СВО пользуются сегодня большой популярностью на онлайн-платформах и даже вышли на большие экраны отечественных кинотеатров, что стало своего рода революцией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил военный кинодокументалист, журналист, продюсер и сценарист Андрей Ященко.По словам Ященко, фильмы о специальной военной операции пользуются сегодня большой популярностью. Речь пока идет о документальных картинах, потому что игровых не так много, заметил он.На онлайн-платформах такие фильмы попадают в топы и получают множество самых положительных откликов от зрительской аудитории, подчеркнул он."Первый такой фильм – "У края бездны" об освобождении Мариуполя. Он побил все рекорды, а потом пошел в прокат, где тоже много было положительных отзывов. Сейчас наша картина "Я иду домой" 24 февраля вышла во всероссийский прокат, и мы получаем очень много откликов от людей", – отметил Ященко.Все это говорит о том, что сейчас такое кино востребовано, уверен он.Сам же факт, что документальное кино об СВО стало попадать в широкий прокат он называет "некой революцией" в отечественном кинематографе."Потому что раньше представить, что документальные фильмы будут идти в кинотеатрах, причем по всей стране, было довольно сложно. Теперь это реальность", – сказал Ященко.Это и большая победа в условиях информационной войны, которую противник активно ведет при поддержке западных спонсоров и их онлайн-платформ, добавил он."На Украине за это время вышло уже несколько картин голливудского уровня, которые шли в кинотеатрах, потому что там подключились западные кураторы", – заметил Ященко.Но важным аспектом остается продвижение таких российских фильмов, рекламирование для широкой публики, в том числе перед их выходом в кинотеатрах, считает он.Работа по созданию документальных фильмов о событиях и героях специальной военной операции остается и сегодня очень важной, поскольку они лягут в основу игровых картин в будущем, сказал кинодокументалист. Но сверхзадача – "сохранить память о подвиге наших парней и показать, что на самом деде происходит", подчеркнул он."Если мы сейчас не сохраним память о том, что происходит, не на чем будет воспитывать подрастающее поколение. Можно будет что угодно сказать и как угодно переписать историю. И задача документального кино сейчас – создать кинолетопись событий и найти тех истории героев, которые потом лягут в основу игровых фильмов. Потому что ни один даже суперталантливый сценарист никогда не придумает те сюжеты, которые сейчас происходят на передовой в зоне СВО", – сказал Ященко.На днях министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в ближайшее время число новых российских кинофильмов и сериалов, посвященных теме СВО, может увеличиться. Такой вывод она сделала после анализе конкурсов Фонда кино, а также заявок, поданных в Министерство культуры и Президентский фонд культурных инициатив.Ранее журналист, гендиректор АНО "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин высказал мнение о том, почему в России мало фильмов и спектаклей об СВО и как это исправить.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков Кинофорум "Золотой витязь" вернется в Севастополь с фильмами об СВО Актер Владимир Стеклов: нам нужны фронтовые бригады артистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мнения, культура, общество, кино, россия, герои сво, армия и флот, вооруженные силы россии